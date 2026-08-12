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Wohnquartier A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39810
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 16

Über den Komplex

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In einer ruhigen und beliebten Gegend des alten Nordens, in der Nähe der Straßen Hagai Hanevi und Yeshayahu und in der Nähe des Hayarkon Park. Eine hervorragende 2,5-Zimmer-Wohnung mit Mamad in einem kürzlichen Gebäude (nur zwei Jahre). - Wohnfläche von ca. 69 m2 + sonnige Terrasse von ca. 14 m2 mit Blick auf die Straße - Aufzug Automatisiertes Parken - Parkplatz - Street View Süd/Ost-Orientierung - Sehr hochwertige architektonische Renovierung - ziehen Sie mit Ihrem Gepäck ein Eine seltene Immobilie in einer boomenden und begehrten Nachbarschaft.

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