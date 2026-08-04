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Wohnquartier Centre ville cachere terrasse soucca

Ra’anana, Israel
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ID: 39670
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

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Kurzzeitvermietung - Ra'anana - Special Tichri Holidays ??? Verfügbar ab einer Woche während der Zeit von Roch Hashana, Jom Kippur und Souccot. mindestens 1 Woche. 5000sh die Woche ohne Strom Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Ra'anana in diesem geräumigen 5-Zimmer-Duplex, ideal gelegen in der Keren Hayessod Street, im Herzen einer begehrten Nachbarschaft. ✔️ Bis zu 8 Betten ✔️ Kassierwohnung ✔️ Große Terrasse Soucca ✔️ Mamad (Sicherheitsraum) ✔️ Privater Parkplatz ✔️ Miete ab einer Woche ✔️ Nur wenige Gehminuten von der französischsprachigen Synagoge von Habad entfernt ✔️ In der Nähe der Shift Synagoge und der Rav Harar Synagoge ✔️ Ideale Lage für einen Familienurlaub in einer angenehmen und angenehmen Umgebung. Um Verfügbarkeit und Preise zu sehen oder Ihren Aufenthalt zu buchen:

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Ra’anana, Israel
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