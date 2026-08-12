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Wohnquartier Superbe investissement sur ashdod

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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

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Erhältlich zum Verkauf, schöne Wohnung in einer ruhigen kleinen Straße im Zentrum von Ashdod. Die Wohnung ist 92m2 und hat ein 14m2 Mirpeset. Es befindet sich im 5. Stock mit Aufzug in einem neuen Gebäude und verfügt über eine Mamad und einen Parkplatz. In der Nähe von Schulen, Geschäften und Synagogen.

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Aschdod, Israel
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