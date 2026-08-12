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Wohnquartier Superbe 2 pieces a cote du parc dans un immeuble neuf avec parking

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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bavli, 47

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Neu zum exklusiven Verkauf 47 Bavli Street, in der Nähe von Hayarkon Park Eine ruhige, grüne und zentrale Straße im beliebten Viertel Bavli In einem neuen Luxus-Immobilien-Programm unterzeichnet Yaron Tibet, verfügbar im September 2026! Eine funktionale und helle Wohnung 55 m2 + eine sonnige Terrasse von 8,5 m2 mit offenem Westblick 4. Stock mit Aufzug Exposition nach Westen und Süden Mamad Unterirdische Parkplätze

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