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Wohnquartier Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod

Aschdod, Israel
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08.08.26
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Shaul HaMelekh, 2

Über den Komplex

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Bezug: AS 1015 Bezirk: Youd Guimel 8-stöckiges Gebäude 5 Stücke inklusive Mamad Fläche von 132 m2 2 Terrassen 7. Stock mit 2 Aufzügen Klimaanlage Wohnung teilbar in 2 Einheiten (4 Zimmer + 1 Zimmer) 2 Badezimmer, 2 Toiletten Pachtwert bis 8 500 NIS/Monat Gemeinsame Parkplätze Sofort verfügbar

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