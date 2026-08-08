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Wohnquartier Appartement spacieux et bien situe

Aschdod, Israel
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ID: 39708
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Über den Komplex

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Schöne 4,5-Zimmer-Wohnung mit großem Wohnzimmer mit Blick auf einen Balkon Soccah. Eine große Küche mit viel Stauraum, 2 Toiletten, 2 Duschen, Parkplatz. Die Wohnung befindet sich in einem gepflegten Gebäude mit Zugang für Behinderte, 2 Lifte (Shabbat). zentrale und ruhige Lage. Gut gelegen in der Nähe von allem. Ruhiges und hochwertiges Umfeld mit Synagogen, Schulen und Parks. Eine sehr begehrte Nachbarschaft. Das halbe Zimmer ist die Mamad.

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Aschdod, Israel
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