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Wohnquartier Appartement design rue alexandre yanai

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39764
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Alexander Yanai, 4

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ZUM VERKAUF – ALTER NORD - 82 m2 - 3 Stück - 3. Stock mit Aufzug - Balkon: 8 m2 - dreifache Ost-/West-/Süd-Exposition - 2 Badezimmer mit Dusche Miklat im Gebäude Verkauft möbliert Bau Tama38/1 (exzellente Investorenmöglichkeit) Vaad: 272 Arnona: 750

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