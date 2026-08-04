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Wohnquartier Vue imprenable sur tout tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39675
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Menachem Begin

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, im schönen Midtown Tower! Der Turm befindet sich im Zentrum von Tel Aviv, in der Nähe der Gärten von Sarona, Azrieli, dem Stadtzentrum und leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, mit Ein- und Ausfahrt aus der Stadt. Das Gebäude bietet umfassende Dienstleistungen, darunter eine luxuriöse Lobby mit 24/7 Wache, Fitnessraum und Außenpool und mehr....! Die Wohnung ist hell und gemütlich 40em mit 6 Aufzügen 3 Stück (ursprünglich 4 Stück) 2 Badezimmer 95 m2 + 12 m2 Terrasse 2 Parkplätze 1 Keller Mamad Großer Salon Preis: 5.000.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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