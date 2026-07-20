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Wohnquartier Park hayarkon 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38319
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ussishkin, 58

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf im alten Norden von Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Park Hayarkon Bauen mit Tama 38 Potential 3. Stockwerk auf 3 ohne Aufzug 91,5 m2 3 Stück Zu erneuern 1 Parkplatz 2 Ausstellungen : Süden, Osten Preis: 5.300.000 Weitere Informationen: Mendel Hagege HM-INVEST.co.il Israel (+972) 052,577,50,44 Frankreich (+33) : 01.77,38,01,19

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