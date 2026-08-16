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Neubauten zum Verkauf in Zentralbezirk

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Netanja
43
Ra’anana
17
Unterbezirk Petach Tikwa
55
Unterbezirk haScharon
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Wohnviertel Superbe penthouse park hayam vue mer
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Netanja, Israel
von
$4,394
Hervorragendes Penthouse in Netanya im Stadtteil Park Hayam, in der Nähe des Stadtzentrums. Neues Gebäude von Qualität, Lieferung 2026. Gebäude mit 3 Aufzügen, leerem Müll und Partyraum. 17. Etage von 17 Fünf Stück. 2 Badezimmer. 3 Toiletten. 156m2 + 50m2 Terrasse. Offene Sicht von jedem Fen…
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Wohnviertel Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
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Wohnviertel Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
Wohnviertel Investissement immobilier a raanana 3 5 pieces lumineux avec parking
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Ra’anana, Israel
von
$909,220
Dieses 3,5-Zimmer-Hotel in der Rivka Gover Street in Raanana bietet eine Fläche von 80 m2, einen Parkplatz und befindet sich in einem sehr gepflegten Gebäude mit Aufzug. Dank seiner Mamad, seiner außergewöhnlichen Helligkeit und seines hohen Potenzials ist es eine ideale Wahl sowohl für eine…
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Wohnviertel Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
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Wohnviertel Projet neuf paiement 15 a la signature netanya
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Netanja, Israel
von
$976,144
In der Galey Yam Nachbarschaft von Netanya, ein neues Viertel, das Grünflächen, Schulen und die neuen Gemeindebüros von Netanya umfasst. Das Hotel liegt im Zentrum der Stadt, in der Nähe der Agamim und Poleg Bezirke und in der Nähe von Geschäften sowie dem Strand. Dies sind drei Gebäude, zw…
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IresIres
Wohnviertel Avec terrasse bien agence bon emplacement dans un immeuble neuf magnifique neuf projet de qualite
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Netanja, Israel
von
$895,700
Bezugsnummer NNT 108-4 Neue 4-Zimmer-Wohnungen, Netanya. In einem hervorragenden Projekt mit zwei 20-stöckigen Türmen wird zum Verkauf der neuen 4 Räume des Promoters 106m2 + 10m2 Terrasse vorgeschlagen. Die Lage ist verrückt, in der Nähe des Bahnhofs, Einkaufszentren, Schule und Geschäfte…
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Wohnviertel Projet neuf raanana
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Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$1,00M
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mardochee Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöhnliches Immobilienprogramm zu präsentieren, das von einem der renommiertesten Bauherren von Ra'anana erstellt wurde. In der Hagalil Street, nur wenige Schritte von der berühmten Ahuza Street entfern…
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Wohnviertel Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
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Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$1,77M
Verkaufen – Kfar Saba Ein echter Vorteil: Sie vermeiden die gesamte Verwaltungsphase und starten von einer bestehenden Basis. Auf einem Grundstück von 492 m2 verfügt diese Eigenschaft über eine validierte Baugenehmigung und eine bereits realisierte Struktur. Was ist an Ort und Stelle: • S…
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Wohnviertel Centre ville grand 4 pieces
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Netanja, Israel
von
$811,200
4 Zimmer – 125 m2 Gebäude mit Aufzug und Tiefgarage Ideal für Division
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Wohnviertel Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,04M
Exklusiv – Neve Hadarim District, Rishon LeZion, Greenspan Street. Zum Verkauf: geräumige und helle Wohnung mit 5,5 Zimmern. 132 m2 Wohnfläche + 2 Mirpesset (sonniger Balkon) von je 7 m2. ✅ 4. Stock von 9 ✅ Doppelorientierung – Süd und Ost ✅ 2 Toiletten und 2 Duschräume ✅ 2 separate Parkplät…
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Wohnviertel Penthouse a vendre a netanya
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Netanja, Israel
von
$1,18M
VERKAUF – PENTHOUSE IN NETANYA Schönes Penthouse im Herzen von Netanya, nur 5 Gehminuten von Kikar und dem Strand entfernt. Fläche: 175 m2 5 Stück 4 Toiletten 3 Badezimmer Balkon + große Terrasse Ferienwohnung Mamad (safe room) 2 Parkplätze 8. Stock Helle, geräumige und ideal gelegene Woh…
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Wohnviertel Penthouse exceptionnel a rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$2,57M
Neues Gebäude, perfekt gepflegt. Einzigartiges Penthouse, Single im 12. und obersten Stockwerk. Aus dem Treffen von vier Wohnungen kommend, bietet es außergewöhnliche Volumina und Panoramablicke auf die gesamte Region: Tel Aviv, Jerusalem, Holon, sowie teilweise Meerblick. Hauptmerkmale: …
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Wohnviertel Centre ville tama 38 livraison dans 20 mois
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Netanja, Israel
von
$709,800
Gebäude im Bau - Stadtzentrum Netanya 10 Minuten zu Fuß von Kikar und dem Meer. Von 3 bis 4 Zimmer oder Penthouse mit Mamad und Terrasse + Parkplatz. 82 m2 + 11 m2 Balkon - 2.100.000 Schekel. 97,80 m2 + 13 m2 Balkon - 2.350.000 Schekel. Penthouse - 117 m2 + Terrasse (74 m2 + 27 m2) - 3.500.0…
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Wohnviertel Investissement rare en centre ville
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Ra’anana, Israel
von
$976,820
Sehr helle 3 Zimmer im Zentrum von Raanana, mit Mirpeset von 15 m2, schöne Küche, Parkplatz und Abstellraum. Ein seltenes Produkt an dieser Stelle, ideal für eine Investition. Ein sehr populär, um schnell zu sehen
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Wohnviertel A vendre appartement 4 pieces ascenseur et parking au tabou quartier remez a rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$638,820
Zu verkaufen: 4-Zimmer-Wohnung, Aufzug und Parkplatz in Tabou Wohnung von 4 Zimmern, ca. 90 m2 Boden 1 von 7 Elternsuite • Lift • Parken in Tabou • Großes geräumiges Wohnzimmer • 2 Toiletten • 2 Badezimmer • 3 Wohnungen pro Etage • 3 Orientierungen: West-Ost-Nord • Helle, gut belüftete und…
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Wohnviertel A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
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Givat Shmuel, Israel
von
$2,569
Bezug: 6989 Neue Nachbarschaft in der Nähe aller Annehmlichkeiten und Tel Aviv 17-stöckiges neues Gebäude Wohnung 3 Zimmer neuer Entwickler, mit Mamad Fläche von 74 m2 Terrasse von 14 m2 mit offenem Blick 13. Stock mit Aufzügen Klimaanlage Elektrische Fensterläden 2 Badezimmer, 2 Toiletten P…
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Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
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Givat Shmuel, Israel
von
$1,99M
Referenz: GS 102 Bezirk Ramat Hadar Zentrale und günstige Lage: in der Nähe von Cafés, Supermärkten, Schulen und Synagogen In einem Boutiquegebäude Duplex 6 Stück 195 m2 + 40 m2 Terrasse Süd Westliche Ausrichtung Terrasse renoviert
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Wohnviertel A quelques pas de la mer
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Wohnviertel A quelques pas de la mer
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Netanja, Israel
von
$1,86M
? Zum Verkauf – Einfamilienhaus mit Garten in Netanya Auf der Suche nach einem Haus mit schönen Volumen und einem echten Außenbereich? Das Hotel liegt in der Wohngegend von Neot Herzl, dieses 8-Zimmer-Haus entwickelt 300 m2 gebaut und verfügt über einen privaten Garten von 150 m2, ideal fü…
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Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
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Netanja, Israel
von
$1,79M
Bezug: NT 222 Stadtteil: Poleg, am Meer in der Nähe von Geschäften und Restaurants 4 Stücke inklusive Mamad Fläche von 147 m2 Terrasse von 17 m2 mit Meerblick 4. Stock mit Aufzügen Großes Wohnzimmer, Esszimmer und Küche 3 Schlafzimmer Master Klimaanlage 2 Badezimmer, 3 Toiletten Privatparkpl…
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Wohnviertel Appartement 4 pieces situe au 4 etage dun immeuble recent
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Ra’anana, Israel
von
$1,11M
4-Zimmer-Wohnung im 4. Stock eines neuen Gebäudes. ✔️ 125 m2 Wohnfläche ✔️ Großes Wohnzimmer ✔️ Mamad ✔️ Schöne offene Küche mit Insel ✔️ Terrasse von 12 m2 ✔️ Roboterparken Die Immobilie ist derzeit für 2 Jahre bei 8.000 vermietet Eine angenehme und helle Wohnung, ideal für Investitionen…
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Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
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Netanja, Israel
von
$2,09M
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Netanya, im Bezirk Park Hayam, in der Nähe des Stadtzentrums. Neues und hochwertiges Gebäude, Lieferung 2026. Gebäude mit 3 Aufzügen, leerem Müll und Partyraum. 17. Etage von 17 Fünf Stück. 2 Badezimmer. 3 W.C. 156 m2 + 50 m2 Terrasse. Offene Sicht von…
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Wohnviertel Un bien rare pense pour une clientele en quete despace et dexclusivite
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Ra’anana, Israel
von
$2,72M
✨ Exklusiv zum Verkauf – 6 Zimmer außergewöhnliches Penthouse in Ra'anana East ✨Eine seltene Ware, entworfen für eine Kundschaft, die Raum und Exklusivität sucht. Dieses schöne Penthouse von 169 m2 netto, die einzige Wohnung auf der Etage, bietet eine außergewöhnliche Lebensqualität in eine…
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Wohnviertel Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,14M
Zum Verkauf sehr selten auf hoher Etage mit Gefühl von Privatsphäre, offene Räume und atemberaubendem Meerblick ▪️ 104 m2 4 Ausstellungen - von der mirpeset Blick Nordwest, Ost ▪️ 40 m2 mepeset peripher ▪️ 12. Stock mit offenem und schönem Blick ▪️ 4 komplette Ausstellungen – Ost-Nord-West-S…
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Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
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Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
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Netanja, Israel
von
$1,03M
Park HaYam, Netanya, nahe am Meer. Neue Wohnung von 102 m2 + Terrasse 14 m2, 10. Stock, 4 Zimmer. Electra-Projekt, moderner 30-stöckiger Turm. Parkplatz + Keller, unmittelbarer Eingang. Familienbereich, in der Nähe von Geschäften, Schulen und Stränden. Preis nach unten: 3,050.000 (Förder…
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Wohnviertel Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
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Ra’anana, Israel
von
$1,11M
Schöne Oberfläche von 126 m2 netto. Wohnung im 4. Stock mit Mirpeset von 14 m2. Offene Ansicht. Renoviertes Gebäude. Parken. Downtown Raanana. Nahe allen Annehmlichkeiten. Sofort verfügbar. Schnellverkauf
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Wohnviertel Centre ville netanya rue abbah hillel
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Netanja, Israel
von
$828,100
Neueste Gebäude - 4 Zimmer 107 m2 + Balkon. Offene Ansicht. In der Nähe von Annehmlichkeiten und Einkaufszentrum. Parken. Fahrstuhl Shabbat
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Wohnviertel Rare a la location maison avec piscine
Wohnviertel Rare a la location maison avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$13,182
✨ Zu vermieten - Familienhaus mit Schwimmbad westlich von Ra'anana ✨In einer ruhigen und begehrten Gegend westlich von Ra'anana gelegen, bietet dieses Haus eine seltene Wohnumgebung für eine Familie, die Platz, Komfort und Outdoor-Leben sucht. Erbaut auf einem Grundstück von 380 m2, entwick…
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Wohnviertel Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Wohnviertel Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
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Wohnviertel Au coeur du quartier prise de kiryat ganim rue ein gev rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$1,42M
? Im Herzen des beliebten Viertels Kiryat Ganim Einzigartiges Duplex? ? Eine seltene Gelegenheit, die nicht jeden Tag auf den Markt kommt! Duplex 7 Zimmer ~ 143 m2 Intelligent unterteilt in 2 Wohneinheiten mit 2 separaten Eingängen vom Gebäude. ✔️ Wohnung von 4 Zimmern mit Mirpeset von etwa …
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Wohnviertel Penthouse de reve vue mer ir yamim
Wohnviertel Penthouse de reve vue mer ir yamim
Wohnviertel Penthouse de reve vue mer ir yamim
Wohnviertel Penthouse de reve vue mer ir yamim
Netanja, Israel
von
$2,33M
Dream Penthouse zum Verkauf in Netanya, mit Blick auf Ir Yamim und das Naturschutzgebiet, mit freiem Meerblick. Das beste Penthouse im Projekt. 22. Stock mit Aufzügen. 6 Stück 3 Badezimmer 4 W.C. 186m2 + 150m2 Terrasse auf einer Ebene Außenküche Direkter Zugang zur Terrasse aus öffentlichen …
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Wohnviertel Rue remez proche de la kikar
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Wohnviertel Rue remez proche de la kikar
Wohnviertel Rue remez proche de la kikar
Wohnviertel Rue remez proche de la kikar
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Wohnviertel Rue remez proche de la kikar
Netanja, Israel
von
$1,01M
Im Stadtzentrum - 4 Zimmer - 130 m2 + Balkon Unbehinderte Sicht - Südwestausrichtung 2 Badezimmer + großes Wohnzimmer Renovierte Wohnung
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Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
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Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
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Givat Shmuel, Israel
von
$1,99M
Referenz: GS 102 Bezirk Ramat Hadar Zentrale und günstige Lage: in der Nähe von Cafés, Supermärkten, Schulen und Synagogen In einem Boutiquegebäude Duplex 6 Stück 195 m2 + 40 m2 Terrasse 1. Stock Süd Westliche Ausrichtung Terrasse renoviert
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Wohnviertel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Wohnviertel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
Wohnviertel Superbe penthouse duplex neuf au coeur de raanana
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Ra’anana, Israel
von
$1,82M
Ausgezeichnetes 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Zentrum von Ra'anana. Außergewöhnliches Anwesen ideal in der Nähe von Schulen und Geschäften. Außergewöhnliche Terrasse von 25 m2 mit offenem Blick. Klimaanlage, Doppelverglasung, mamad, Panzertür, Shabbat Aufzug
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Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
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Ra’anana, Israel
von
$1,22M
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mardochee Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöhnliches Immobilienprogramm zu präsentieren, das von einem der renommiertesten Bauherren von Ra'anana erstellt wurde. In der Hagalil Street, nur wenige Schritte von der berühmten Ahuza Street entfern…
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Wohnviertel Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$804,440
Exklusivverkauf Moderne 4-Zimmer-Wohnung (Lift) im Zentrum von Rishon LeZion * Wohnung 4 Zimmer besonders geräumig * 100 m2 Wohnfläche * Sonnenterrasse von ca. 10 m2 * Mamad (sicheres Zimmer) * Großer Aufzug (6 Personen) * Privatparkplätze im Tabu (Nicht-Multiplikator) * 6. Etage von 7 * Nu…
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Wohnviertel Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
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Wohnviertel Yr yamim immeuble standing proche de la mer et du centre commercial
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Netanja, Israel
von
$1,40M
YR YAMIM - Stehgebäude in der Nähe des Meeres und Einkaufszentrum. 4 Zimmer - 138m2 + 12 m2 Balkon. Offene Ansicht. Wohnung komplett dekoriert und renoviert. Parental Suite mit Umkleideraum und Badezimmer
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Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
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Ra’anana, Israel
von
$1,23M
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöhnliches Immobilienprogramm zu präsentieren, das von einem der renommiertesten Bauherren von Ra'anana erstellt wurde. In der Hagalil Street, nur wenige Schritte von der berühmten Ahuza Street entfernt…
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Wohnviertel Charmante maison renovee raanana kiriat sheret
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Ra’anana, Israel
von
$1,86M
Charmantes Haus auf 2 Etagen. Eine erste Terrasse vor dem Haus und ein Garten auf der Rückseite mit Obstbäumen. Beruhige dich. 1. Ebene: großes Wohnzimmer mit Wohnbereich, Küche und Hauptschlafzimmer mit Blick auf den Garten. Obergeschoss: 3 große Schlafzimmer und Bürofläche, große Terrasse …
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Wohnviertel Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport
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Netanja, Israel
von
$1,57M
Ausgezeichneter Fall! Große 5 Zimmer mit Terrasse von 25 m2. Meerblick. 3 Badezimmer + 3 Toiletten. Keller + 2 Parkplätze
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Wohnviertel Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Wohnviertel Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Wohnviertel Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Wohnviertel Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
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Ra’anana, Israel
von
$3,55M
Bezug: RN 106 Im Herzen von Raanana, in der Nähe des Country Clubs Neueste Gebäude Wunderschönes Duplex-Penthouse 6 hohe Räume einschließlich Mamad Fläche von 180 m2 Terrasse von 175 m2 mit privatem Pool und Küche 8. und 9. Etage mit Aufzügen Klimaanlage Dekoriert vom renommierten Innenarchi…
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Wohnviertel Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
Wohnviertel Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$581,360
Wohnung 3.5 Zimmer zum Verkauf Jerusalem Street – Rishon LeZion Auf der Suche nach einer ausgezeichneten Wohnung zum Wohnen oder Investieren? Dieser könnte genau das sein, was Sie brauchen! Angaben zur Immobilie: ? 3,5 Stück ? Etwa 70 m2 ? 3. Stockwerk auf 3 ? Eine Wohnung pro Etage – maxim…
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Wohnviertel Projet neuf raanana
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Ra’anana, Israel
von
$1,32M
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöhnliches Immobilienprogramm zu präsentieren, das von einem der renommiertesten Bauherren von Ra'anana erstellt wurde. In der Hagalil Street, nur wenige Schritte von der berühmten Ahuza Street entfernt…
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Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
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Ra’anana, Israel
von
$1,21M
Schöne Wohnung in der Innenstadt von Raanana. Bar Ilan Street. Ideal platziert. In der Nähe aller Geschäfte und Transport. Sehr geräumig. 130 m2 netto. Profitieren Sie von 2 kleinen Terrassen. Mamad und Parkplatz. Komplett renoviert. Investitionen
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Wohnviertel Appartement rare de 45 pieces quartier rambam rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$760,500
4.5 Zimmerwohnung in Brandeis Street Seltene und riesige Wohnung mit 4,5 Zimmern im Tabu * Ungefähr 100 m2 * 2 Parkplätze nacheinander auf dem Tabus * 3. Stock von 4 * Parental-Suite * Mamad ausgestattet und sauber im Gebäude * Aufzug * Service Balkon * Großes Halbzimmer – geeignet für Kind…
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Wohnviertel A vendre bien de luxe et rare a rishon lezion shikun hamizrach rue marbad haksamim
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Rischon LeZion, Israel
von
$2,06M
Zum Verkauf – Luxus und seltene Immobilien in Rishon LeZion! ✨Shikun HaMizrach — Marbad HaKsamim Street Luxusvilla mit gepflegtem Design 215 m2 gebaut auf einem Grundstück von 286 m2 6 Stücke, darunter eine Mamad Ebene 1 ✔️ Großes geräumiges und helles Wohnzimmer ✔️ Benutzerdefinierte Küche…
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Wohnviertel Appartement 45 pieces quartier rambam rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$699,660
Wohnung 4,5 Zimmer zum Verkauf Geräumige Wohnung in der Rue Mohilever – nur einen Steinwurf von Rothschild entfernt • 4 große geräumige Zimmer • Ca. 125 m2 Wohnfläche – riesiges Wohnzimmer 2. Stock von 7 • Lift • Parken in Tabou • Fässer an allen Fenstern • Kürzlich renoviert – neue Fliesen…
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Wohnviertel Centre ville de raanana immeuble recent duplex vue degagee
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Ra’anana, Israel
von
$1,77M
Sehr neues Gebäude von 6 Etagen. Charmantes Duplex mit 5 Zimmern von 158 m2 netto (178 m2 brutto) und 3 Badezimmern. Terrasse von 23 m2. Offene Ansicht. Schöne Cashew Küche. 4 Schlafzimmer inklusive Mamad. Ein echtes Nugget im Stadtzentrum. Ebene 1: Wohn- / Essbereich / Küche / Mama und Bade…
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Wohnviertel Quartier neve hadarim appartement 4 pieces rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$875,420
Zum Verkauf ausschließlich in Neve Hadarim Bezirk - komplett renovierte 4-Zimmer-Wohnung von hohem Ansehen mit einem riesigen Mirpeset und freie Aussicht! Wenn Sie nach einer Immobilie suchen, die bereit ist, ohne Aucux-Arbeiten zu leben - das ist die Wohnung, die Sie brauchen. Geräumige und…
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Wohnviertel 4 pieces a vendre dans un projet neuf vue imprenable netanya
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Netanja, Israel
von
$997,100
Bezug: NT 224 Bezirk: Hayam Park Projekt neun Lieferung in einem Jahr erwartet 4 Stück neues Kablan mit Mamad Fläche von 105 m2 Sonnenterrasse von 12 m2 14. Etage mit atemberaubendem Blick 2 Badezimmer Höhle neben der Wohnung Intelligentes und geräumiges Design Privater Parkplatz
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Wohnviertel Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,18M
Quartier Remez, Rishon LeZion Einzigartiges Wohnprojekt in der beliebten Gegend von Remez, das nur 12 Wohneinheiten umfasst. Das Projekt wird mit einem Fokus auf hochwertige Konstruktion, sorgfältiges Design und High-End-Oberflächen gebaut. Es befindet sich in einer ruhigen und inneren Stra…
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Wohnviertel Vente exclusive triplex unique 7 pieces ouest rishon lezion rue habotzrim
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,48M
Exklusiver Verkauf - Single 3-Zimmer-Wohnung! West Rishon LeZion ? 175 m2 gebaut ?️ 3 Orientierungen: Westen, Norden und Süden ? Parken im Tabo? Lagerung ✨ Eingang Etage: Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Gästetoilette und Terrasse von 14 m2. ✨ Obergeschoss: 2 Schlafzimmer, Duschraum und Toil…
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Wohnviertel Charmant cottage avec piscine au calme
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Ra’anana, Israel
von
$2,84M
Schönes charmantes Ferienhaus westlich von Raanana in einer sehr ruhigen Straße. Renovierte, große Küche mit zentraler Insel. Geräumiges Wohnzimmer mit echtem Essbereich. Sehr hell. Keller. Parkplatz und sehr schöner Garten mit Schwimmbad
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Wohnviertel Superbe cottage
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Tel Mond, Israel
von
$1,59M
Im Herzen der schicken Vororte zwischen Netanya und Raanana, zentral und pastoral. Cottage 5.5 Zimmer, komplett renoviert! Großer Garten, ruhig im Rücken. Grundstück ca. 230 m2, gebaut 150 m2. Private miklat
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Wohnviertel Appartement 4 pieces mamad quartier revivim a rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$740,220
Wohnung 4 Zimmer zum Preis von 3 Zimmern Preis runter! 4 Zimmer Wohnung mit Mamad • Appartement 4 Zimmer besonders geräumig • ca. 97 m2 gebaut • 3. Stock von 6 • Immenser Empfangsraum • 2 sonnige Terrassen (mirpesot) • Mamad (sicheres Zimmer) • Lift • Ruhige und qualitative Lage, isolierte …
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Wohnviertel Kfar saba quartier calme et tres recherche
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Kfar Saba, Israel
von
$1,38M
5 TEILE – DEGAGIERTE SICHT – LUMINOUS Wohnung von 5 Zimmern mit einer Fläche von 128 m2 netto (167 m2 Arnona), genießen Sie eine schöne offene Aussicht. ✔️ Salon nach Südosten, sehr hell ✔️ Offene Küche und angenehmer Wohnraum ✔️ 2 Badezimmer ✔️ Mamad ✔️ 2 Parkplätze ✔️ Höhle Funktionale …
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Wohnviertel Haiarmoukh 4 quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,27M
Quartier Ramez, Rishon LeZion Einzigartiges Wohnprojekt in der sehr begehrten Gegend von Ramez, das nur 12 Wohneinheiten umfasst. Das Projekt wurde mit Schwerpunkt auf hoher Bauqualität, sorgfältigem Design und reichhaltigen Dienstleistungen gebaut. Es befindet sich in einer ruhigen und inne…
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Wohnviertel Centre ville face au parc ideal pour famille religieuse
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Ra’anana, Israel
von
$2,907
Diese 5-Zimmer-Wohnung, die sich besonders für eine religiöse Familie eignet, bietet 130 m2 Wohnfläche sowie eine 12 m2 große Soukka-Terrasse mit offenem Blick auf den kleinen Park. In der 4. Etage gelegen, genießt die Wohnung eine angenehme und grüne Umgebung im Herzen der Stadt. ✔️ Doppe…
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Wohnviertel Tres grand centre raanana immeuble recent
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Ra’anana, Israel
von
$1,15M
Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana Eine Wohnung, die sich durch das unterscheidet, was fast nicht mehr gefunden wird: sehr große Innenvolumina und eine Terrasse von 13 m2 um das Wohnzimmer täglich zu erweitern. Im 4. Stock eines Gebäudes vor zwei Jahren renoviert, …
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Wohnviertel Netanya volume lumiere et mer a pied
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Netanja, Israel
von
$1,04M
Netanya verführt durch seine lebendige Umgebung zwischen Stränden, Spaziergängen und lebendigem Stadtleben. Jerusalem Street, nur 2 Minuten von den Stränden und dem Kikar entfernt, bietet diese Wohnung früher 5 Zimmer verwandelt in 4 Zimmer schöne Mengen über 130 m2. Das Hotel liegt auf de…
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Wohnviertel Vue mer nitsa bonne affaire
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Netanja, Israel
von
$963,300
Wohnung zum Verkauf in Netanya, in der Nähe von Nitsa und dem Meer! Neues und hochwertiges Gebäude mit Fitnessraum und Partyraum. 12. Stock mit Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 97m2 + 12m2 Terrasse. Meerblick. 2 Parkplätze, 1 Keller. Preis: 2 850 000
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Wohnviertel Maison individuelle de luxe avec piscine est de raanana
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Ra’anana, Israel
von
$6,05M
✨ Luxus-Einfamilienhaus mit Pool – East Raanana ✨In einer der begehrtesten Gegenden von Raanana East, in der Nähe der Ohel Ari Synagoge, bietet dieses vor nur 3 Jahren erbaute Einfamilienhaus eine seltene, moderne und elegante Wohnumgebung. Aufgeteilt auf 8 Zimmer, bietet das Anwesen schöne…
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Wohnviertel Nizza proche kikar
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Netanja, Israel
von
$777,400
Renoviertes Gebäude – 4 Zimmer – 116 m2 mit 3 Ausrichtungen – kleiner Meerblick. Ruhige Straße, neben allen Annehmlichkeiten und dem Meeresabstieg. Aufzug und überdachte Parkplätze
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Wohnviertel Centre ville cachere terrasse souccah
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Ra’anana, Israel
von
$1,690
Kurzzeitvermietung - Ra'anana - Special Tichri Holidays ??? Verfügbar ab einer Woche während der Zeit von Roch Hashana, Jom Kippur und Souccot. Mindestens 1 Woche – 5.000 pro Woche, ohne Strom. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Ra'anana in diesem geräumigen 5-Zimmer-Duplex, ideal gelegen in…
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Wohnviertel Immeuble neuf centre ville
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Netanja, Israel
von
$827,762
Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya, in der Nähe von Shuk, Mall und zentraler Busbahnhof. Neues Gebäude mit exklusivem Garten zum Gebäude und Partyraum. 9. Stock auf 12, mit 2 Aufzügen. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 113 m2 + 15 m2 Mirpeset. 1 Parkplatz. 1 Keller. Preis: 2 449 000
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Wohnviertel Terrain 500 m prive au tabu quartier neve zeev a rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,67M
Land mit Großmutter Haus 3 Zimmer Zum Verkauf ausschließlich – Halbdunam Grundstück mit seltenem Potenzial in Nevé Zeev, Rishon LeZion • Private Halbdunam Grundstück in Tabu • Derzeit mit einem 3 Zimmer Großmutter Haus gebaut – 86 m2 • Möglichkeit, eine Luxus-Villa von ca. 286 m2 (einschlie…
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Wohnviertel Vue exceptionnelle quartier tres recherche
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Wohnviertel Vue exceptionnelle quartier tres recherche
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Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$1,37M
Wohnung in einer sehr begehrten Gegend in Kfar Saba Yerouka. In einem 4-stöckigen Boutique-Gebäude, 2 Minuten von Raanana, Canyon Ha Yerouka und allen Annehmlichkeiten. Sehr schöne Oberfläche von 135 m2 netto [179 m2 Arnona]. Großes Wohnzimmer mit Blick auf ein Mirpeset von 26 m2. Sonnensche…
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Wohnviertel Penthouse meuble et equipe en plein centre ville
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Netanja, Israel
von
$4,056
Zu vermieten: luxuriöses Penthouse im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße. In einem neuen 5-stöckigen Boutique-Gebäude gelegen, ist diese Wohnung sehr geräumig mit ca. 140 m2 Wohnfläche und einer riesigen Terrasse von ca. 90 m2. Die Wohnung ist komplett eingerichtet (es ist genug, um mit s…
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Wohnviertel Centre ville bel immeuble grand appartement
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Ra’anana, Israel
von
$3,786
Für Miete - Ra'anana In einer begehrten Gegend von Ra'anana gelegen, bietet diese schöne 6-Zimmer-Wohnung schöne Volumina und ein angenehmes Wohnumfeld, ideal für eine Familie. ✔️ 150 m2 Wohnfläche ✔️ Terrasse (mirpeset) von 16 m2 ✔️ Zweiter Stock ✔️ Privater Parkplatz ✔️ Höhle Eine helle…
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Wohnviertel Tour david vue mer imprenable spa a la maison
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Netanja, Israel
von
$3,52M
Luxus-Wohnung zum Verkauf in Netanya an der Front des Stadtzentrums! Wohnung mit privatem Spa! Sauna und Jacuzzi mit Laufband und Fitnessstudio! Neues und luxuriöses Gebäude des großen Bauherrn Briga mit 24-Stunden-Hausmeister (Pool, Fitnessraum und Spa mit Abonnement). Turm mit 8 Etagen mit…
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Wohnviertel Projet neuf raanana
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Ra’anana, Israel
von
$1,04M
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöhnliches Immobilienprogramm zu präsentieren, das von einem der renommiertesten Bauherren von Ra'anana erstellt wurde. In der Hagalil Street, nur wenige Schritte von der berühmten Ahuza Street entfernt…
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Wohnviertel Bel appartement au centre ville
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Netanja, Israel
von
$760,500
Schöne Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya in der Nähe von Shuk, Einkaufszentrum und zentraler Busbahnhof. Neubau. 10. Etage auf 12 mit 2 Aufzügen. 3 Zimmer, 2 Badezimmer. 90 m2 + 12 m2 Terrasse. 1 Parkplatz. Doppelte Exposition: Süd, West. Preis: 2,250,000 sh
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Wohnviertel Commercialisation exclusive gani rishon rue sharira rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$909,220
Exklusivmarketing 4-Zimmer-Wohnung geräumig, neu (ca. 3 Jahre nur), perfekt gestaltet und ordentlich in jedem Detail. ✔️ Rund 100 m2 gebaut ✔️ Sonnenterrasse (mirpeset) von ca. 12 m2 ✔️ Südostorientierung ✔️ Unbehinderte und grüne Sicht, in Zukunft nicht baubar ✔️ 5. Stock von 7 ✔️ Parkplätz…
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Wohnviertel Penthouse boulevard de nice
Wohnviertel Penthouse boulevard de nice
Wohnviertel Penthouse boulevard de nice
Wohnviertel Penthouse boulevard de nice
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Netanja, Israel
von
$3,110
Penthouse von 150 m2 mit 3 Terrassen Panorama Meerblick von 150 m2. Fahrstuhl Shabbat
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Wohnviertel Dans rue calme neuf projet de qualite
Wohnviertel Dans rue calme neuf projet de qualite
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Ra’anana, Israel
von
$2,87M
Bezug: RN 104 Kiryat Weizmann Nachbarschaft, bekannt für Französisch und Amerikaner Projekt von zwei hochstehenden Eigentumswohnungen Sehr schöne Höhe unter Decke Grundstück von 250 m2 Gebaut auf 3 Etagen von 300 m2 Keller: Sicherheitsraum, Badezimmer und Oberfläche in mehrere Schlafzimmer u…
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Wohnviertel Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
Wohnviertel Appartement avec jardin 7 pieces quartier kiryat ganim a rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,69M
Apartment 7 Zimmer Zu verkaufen Wohnung mit einzigartigem Garten und renoviert in Kiryat Ganim Bezirk in Rishon LeZion! * Geräumige Wohnung 7 Zimmer - 5 Schlafzimmer und zwei große Wohnzimmer * Wohnungsgröße: ca. 170 m2 * Großer Garten von ca. 120 m2 * Zusätzliche separater Eingang vom 1. S…
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Wohnviertel Magnifique villa construite sur 4 niveaux avec piscine a vendre au coeur de raanana
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Ra’anana, Israel
von
$4,36M
Bezug: RN 107 Bezirk: Kiryat Ganim, der beliebteste Bezirk von Ra'anana, an der Grenze von Herzliya Ruhige, grüne und Wohngegend, am Eingang einer Spur ohne Ausgang In der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln, Bus und Ra'anana Bahnhof In der Nähe von Lev HaPark, ein Einkaufszentrum mit Supe…
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Wohnviertel Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Wohnviertel Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
Wohnviertel Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
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Wohnviertel Exclusivite rue nordau rishon lezion appartement neuf 4 pieces du promoteur jamais habite
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Rischon LeZion, Israel
von
$861,900
Sie suchen eine neue Wohnung in Gan Nahum? Halt hier! Exklusivität: Rue Nordau, Rishon LeZion Wohnung neue 4 Zimmer vom Entwickler, nie bewohnt - niemand hat dort noch gelebt. Geräumige Wohnung mit modernem Design, mit überlegener Qualität Oberflächen. - Bebaute Fläche: ca. 95 m2 - Etage 6 v…
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Wohnviertel Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
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$1,55M
Exklusiver Verkauf – Das schönste und beeindruckendste Penthouse im beliebten Katznelson-Viertel in Rishon LeZion! ? Penthouse 5 Zimmer auf einer Ebene, komplett renoviert ? 2014 Gebäude (außer Tama 38) ? Grundstücksfläche – 153 m2 gebaut ? Mirpeset (Sonnenterrasse) von 37 m2 ? Zusätzliche …
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Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier abramovitch
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Rischon LeZion, Israel
von
$672,620
Abramovich Quarter - Shapira Street Neue Immobilie exklusiv zum Verkauf!? ? Rishon LeZion Wohnung 3 Zimmer von ca. 80 m2 groß und besonders geräumig Großer und angenehmer Empfangsraum für einen perfekten Empfang ✔️ 3 Orientierungen - hell und luftig ✔️ Parkplatz am Tabu ✔️ Geeignet für Woh…
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Wohnviertel Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
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Ra’anana, Israel
von
$1,34M
Schöner 4-Zimmer-Garten mit großem Hauptschlafzimmer und Garten. 2 Badezimmer, Semel Küche, Mamad und Standard-Parkplätze. Große Keller inklusive. Westlich ausgerichteter Garten, angenehm und ruhig. Direkt im Stadtzentrum gelegen, ruhig, neben der Synagogenschicht
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Wohnviertel Beau 3 pieces proche mer nitsa
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Netanja, Israel
von
$907,530
Wohnung zum Verkauf in Netanya, nur wenige Schritte vom Meer und Blvd Nitsa. Gut gepflegtes Gebäude mit schöner Eingangshalle und Fahrradzimmer. 4. Stock mit Aufzug. 3 Zimmer sehr geräumig. 2 Badezimmer. 92m2 Meerblick. 4 Ausstellungen. Klimaanlage in jedem Zimmer. Ruhig und hell. Miklat im …
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Wohnviertel Exceptionnel centre ville residence rotem chani
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Ra’anana, Israel
von
$1,18M
Im Herzen der Innenstadt von Raanana, nur 2 Gehminuten von allen Geschäften und Annehmlichkeiten entfernt. Sehr schöne 4 Zimmer mit Mirpeset nach Westen, Parkplatz und Keller. Sehr helle Wohnung. Mamad inklusive
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Wohnviertel Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$774,020
Seltene Gelegenheiten in Harakafot – die schönste Wohnung auf dem Markt! Diese Art von Gut kommt nicht jeden Tag! ? 3 Zimmer Straße Arik Einstein Boden 1 von 4 ✨ Renovierte Wohnung in ausgezeichnetem Zustand ✨ 2 mirpesot (Balkon) – geräumig und angenehm ✨ Offene und grüne Sicht – ohne Gebäud…
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Wohnviertel Proche du centre ville au calme
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Ra’anana, Israel
von
$4,056
Wohnung 4 Zimmer mit Mamad, 2 Badezimmer. Sehr schöne Terrasse. Ruhige Wohnstraße, nahe dem Zentrum. Gemietet wöchentlich (4.000 sh / Woche) oder vollen Monat (12.000 sh / Monat). Strom- und Wasserverbrauch nicht inbegriffen
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Wohnviertel A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
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Ra’anana, Israel
von
$1,11M
Schöne Wohnung von 118 m2 und 9 m2 Terrasse. Parkplatz. Orientierungen Süd/West sehr sonnig. Schließen Sie die Schule Yahvne. Neun leben nie. Interessanter Preis, schlechter zu Fuß für eine schöne Oberfläche. Sehr großes Wohnzimmer. 2 Badezimmer. Blick auf den Park
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Wohnviertel Bel appartement bon emplacement hauts plafonds spacieux
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Ra’anana, Israel
von
$3,68M
Sehr schöne Wohnung von 200 m2. 5 Zimmer. Ein Schlafzimmer Duplex Penthouse mit Bad. Sehr großes Wohnzimmer 5 m hohe Decke. große Terrasse aus dem Wohnzimmer und Essbereich. Moderne Küche mit Ilot. Parkett in den Zimmern. Am Poolboden und großer Terrasse. mamad /2 Parkplätze
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Wohnviertel Villa privee de luxe a vendre neve hof rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$2,53M
Zu verkaufen: gehobene private Villa in der gesuchten Gegend von Neve Hof, in Rishon LeZion. Ideale Lage: HaIgeret Straße, ruhig und sehr gesucht Straße, in der Nähe des Meeres. Das Anwesen genießt einen riesigen Garten um die gesamte Villa, bietet totale Privatsphäre und eine friedliche At…
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Wohnviertel Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
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Wohnviertel Quartier harakafot haim hefer rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$978,510
Wohnung 5 Zimmer, Harakafot Rishon LeZion Bezirk, 124 m2 gebaut, Etage 12 auf 27, sonnige Terrasse 14 m2 westlich mit unverbauten und ewigen Blick auf das Meer, Nord-, West- und Süd-Ausrichtung, Tiefgarage, mamad, 3 Aufzüge, kürzlich und gepflegtes Gebäude, luxuriöse Lobby und Aufenthaltsrau…
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Wohnviertel Maison natif 600
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Netanja, Israel
von
$4,80M
Vor dem Strandabstieg – Neues Entwicklerhaus. Schwimmbad und Aufzug in der Residenz. 7 Zimmer mit 4 Badezimmern. Schöner Meerblick
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Wohnviertel Construction neuve nat 600
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Netanja, Israel
von
$2,67M
NAT600 HAUS auf 2 Etagen - 5 Zimmer - 195 m2 Wohnfläche + 106 m2 Garten Möglichkeit, ein Schwimmbad zu bauen LIEFERUNG END 2026
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Wohnviertel Magnifique penthouse de reve a vendre avec piscine privee et vue panoramique sur la mer hashmonaim netanya
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Netanja, Israel
von
$2,11M
Bezug: NT 225 Bezirk: Hashmonaim Neues und modernes Gebäude von nur 6 Jahren Günstiges 5-Zimmer-Penthouse einschließlich Mamad Fläche von 170 m2 Große Terrasse von 130 m2 mit privatem Pool Panorama Meerblick auf fast 200° 19. und letzte Etage mit Aufzügen Klimaanlage Parental Suite mit benut…
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Wohnviertel Appartement de grand standing face a la mer une adresse rare face a la mer lexcellence residentielle en bord de mer
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Netanja, Israel
von
$3,38M
In einer prestigeträchtigen Straße mit Blick auf das Meer, im Herzen eines Ultra-Luxus-Wohnprojekts, entdecken Sie eine seltene Immobilie in einem modernen Turm von 24 Stockwerken, der nur zwei Wohnungen pro Ebene für absolute Privatsphäre bietet. ? Wohnung 5 Zimmer mit hohem Standing • 140…
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Wohnviertel Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
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Ra’anana, Israel
von
$1,28M
Wohnung mit 5 Zimmern mit Terrasse Parkplatz und Keller. Terrasse von 10 m2. Schöne offene Küche. Erneuertes Gebäude mit Mamad. Stadtzentrum in der Nähe der Synagoge von Rav Pinto hat 2 nicht d arouza aber ruhig. Die Straße hat einen einzigartigen Sinn
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Wohnviertel Projet neuf raanana
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Wohnviertel Projet neuf raanana
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Ra’anana, Israel
von
$1,06M
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöhnliches Immobilienprogramm zu präsentieren, das von einem der renommiertesten Bauherren von Ra'anana erstellt wurde. In der Hagalil Street, nur wenige Schritte von der berühmten Ahuza Street entfernt…
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Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
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Netanja, Israel
von
$3,18M
Im Herzen der Stadt, genießen Sie eine erstklassige Lage am Fuße von Kikar, entdecken Sie die Vorteile eines neuen Gebäudes. Dieses geräumige Penthouse bietet: Wohnfläche: 187 m2 Außenbereich : Terrasse von 50 m2 Großanlage: Meerblick Komfort: 2 Parkplätze + Keller
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Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$2,20M
Zu verkaufen – Geräumige Villa im Bezirk Neve Hof, Rishon LeZion Ideale Lage, nahe am Meer. Außergewöhnliches Anwesen mit Garten und privatem Schwimmbad, ideal zum Wohnen, Investieren oder Machen es zu einem Fuß-zu-Erde. Selten auf dem Markt, schnell zu greifen. Merkmale der Immobilie: • 5…
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Wohnviertel Rue shlomo hamelech proche dizengoff
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Netanja, Israel
von
$811,200
4 Zimmer - 115 m2 - Westausrichtung mit kleinem Meerblick. Wartungsgebäude mit Aufzug. Parkplatz
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Wohnviertel Yarmuk quartier ramez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier ramez
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,20M
Quartier Ramez, Rishon LeZion Einzigartiges Wohnprojekt in der beliebten Gegend von Ramez, mit nur 12 Einheiten. Das Projekt wird mit einem besonderen Schwerpunkt auf Bauqualität, sorgfältiges Design und High-End-Finishes gebaut. Es befindet sich in einer ruhigen und inneren Straße im Herze…
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Wohnviertel Exclusivite dans le quartier abramovitch rue karl netter rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$760,500
Exklusiv im Bezirk Abramovitch ✨? ? 4 Zimmer, ca. 100 m2 im Tabou (eigentlich viel mehr) ? 1. Etage + Aufzug ? Altbau – große Leuchträume ? Master Suite mit Toilette und Dusche ? Warmwasserbereiter ? Parken in Tabou + bequeme Parkplätze neben dem Gebäude ? Gut gepflegtes und gepflegtes Gebäu…
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Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
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Netanja, Israel
von
$1,96M
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Wohnviertel Appartement luxueux 5 pieces quartier kramim a rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
von
$1,01M
Ferienwohnung 5 Zimmer Große 5-Zimmer-Wohnung komplett renoviert in Kramim Bezirk, Rishon LeZion !!! • Große 5-Zimmer-Wohnung, geräumig und hell • Ungefähr 114 m2 gebaut (nach arnona) • 4. Stock von 6 • Kleiner Bau von Qualität und gepflegt – nur 13 Wohnungen insgesamt • Renovierte Wohnung …
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Wohnviertel 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Wohnviertel 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
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Rischon LeZion, Israel
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$1,62M
Bezug: RL 111 Bezirk: Kiryat Leumi Neueste Gebäude 5 Stücke inklusive Mamad Fläche von 130 m2 14 m2 Mirpeset 10. Stock mit Aufzügen Klimaanlage 2 Badezimmer Höhle neben der Wohnung Privater Parkplatz Wache im Gebäude
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Wohnviertel Immeuble recent centre ville
Wohnviertel Immeuble recent centre ville
Wohnviertel Immeuble recent centre ville
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Netanja, Israel
von
$777,400
Gebäude - 4 Zimmer - 106 m2 + 14 m2 Balkon Offene Sicht 2 Badezimmer renoviert 3 Parkplätze Aufzug
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