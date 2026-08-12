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Wohnquartier Avec terrasse agreable bel appartement magnifique projet de qualite

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39793
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

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Referenznummer NTL 124-4 Es ist im emblematischen Viertel Jaffa, südlich von Tel Aviv in der Nähe von Bat Yam, das zum Verkauf der 4 neuen Zimmer des Entwicklers von 94m2 + 10m2 Terrasse vorgeschlagen wird. Tama 38 High-Level-Projekt, bestehend aus 3 Gebäuden mit jeweils 8 Etagen, die dieses kleine Wohngebiet von hoher Qualität zusammensetzt. Jede Wohnung hat natürlich eine Mamad und einen unterirdischen Parkplatz (automatisch). Die Lieferung ist für Februar 2026 geplant. Wir haben auch 4,5 Zimmer und Penthäuser zum Verkauf in diesem Projekt.

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Tel-Aviv, Israel
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