  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bnei Berak

Neubauten zum Verkauf in Bnei Berak

;
wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Wohnviertel Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Wohnviertel Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Wohnviertel Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Wohnviertel Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Alle anzeigen Wohnviertel Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Wohnviertel Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Bnei Berak, Israel
von
$1,28M
Bezug: BK 100 Bezirk: gegenüber dem Hayarkon Park und Ramat Hahayal und 5 Minuten vom Tel Aviv Center Große 5 Stücke einschließlich Mamad Fläche von 150 m2 2 Terrassen (innovative und funktionierende Terrasse + Terrasse von 13 m2) Offene und grüne Ansicht 5. Stock mit 2 Aufzügen einschließli…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen