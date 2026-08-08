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Wohnquartier Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bnei Moshe, 21

Über den Komplex

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Preis runter! Mit 25, Rue Bnei Moshe, in der Nähe von Yehuda Maccabi, eine hervorragende Wohnung ausschließlich zum Verkauf. Etwa 74 m2 Wohnfläche, in Licht gebadet. Geräumig, elegant und renoviert. Zweiter Stock ohne Aufzug. Ruhige Straße. Mögliche zukünftige Entwicklung (TAMA).

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