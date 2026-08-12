  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Top investissement tel aviv

Wohnquartier Top investissement tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$829,170
12.08.26
$829,170
11.08.26
$831,660
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39809
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaSharon, 21

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
TOP INVESTITIONEN Das Projekt befindet sich in einer ruhigen Straße des florentinischen Bezirks, der seine Erneuerung fortsetzt. In der Nähe der Autobahn Ayalon, 50m von der lila Straßenbahnlinie und 300m von der grünen Linie. Appartements 2 Zimmer 50m2 + 6m2 Terrasse Mamad (sicher) Klimaanlage Ab 1. Stock Ab 2.490.000 Schekel Wohnungen 3 Zimmer 50m2 + 6m2 Terrasse Mamad (sicher) Klimaanlage Ab 1. Stock Von 2.550.000 Schekel Das Projekt befindet sich derzeit im Vorverkauf. Er hat bereits die Baugenehmigung erhalten und muss im November 2024 mit dem Bau beginnen. Die Schlüssellieferung ist für April 2027 geplant. Möglichkeit, 20% Unterschrift und 80% Schlüssellieferung auszuhandeln.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,76M
Wohnviertel OpportunitE premium rue reines tel aviv A deux pas de kikar dizengof
Tel-Aviv, Israel
von
$6,63M
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,55M
Wohnviertel Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Aschdod, Israel
von
$2,50M
Wohnviertel Tour de luxe vue mer neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,25M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Top investissement tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$829,170
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement neuf a quelques pas de la mer
Wohnviertel Appartement neuf a quelques pas de la mer
Wohnviertel Appartement neuf a quelques pas de la mer
Wohnviertel Appartement neuf a quelques pas de la mer
Aschdod, Israel
von
$849,150
In einem Frontline-Meeresgebäude, 4-Zimmer-Wohnung neu und geräumig, in einem hochwertigen und hochwertigen Projekt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Wohnviertel Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$995,670
NEUES PROGRAMM IN PREVENT — RA'ANANA Mordecai Khayat ist stolz darauf, ein neues außergewöhnliches Immobilienprogramm zu präsentieren, das von einem der renommiertesten Bauherren von Ra'anana erstellt wurde. In der Hagalil Street, nur wenige Schritte von der berühmten Ahuza Street entfernt…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lev hair beau 3 pieces avec terrasse souccah
Wohnviertel Lev hair beau 3 pieces avec terrasse souccah
Wohnviertel Lev hair beau 3 pieces avec terrasse souccah
Tel-Aviv, Israel
von
$1,65M
Wohnung zum Verkauf in Lev Ha'ir, Tel Aviv, in der Nähe von Rothschild und Neve Tzedek. Jüngstes Gebäude. 4. Stock auf 5 mit Aufzug. Drei Zimmer. 68 m2 + 12 m2 offene Terrasse (Souccah). Mamad. Ein Parkplatz. 1 Keller. Doppelexposition. Preis: 4 950.000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen