Wohnquartier Excellent investissement sur tel aviv

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EXCELLENT INVESTITIONEN
Das Projekt befindet sich in einer ruhigen Straße des florentinischen Bezirks, der seine Erneuerung fortsetzt.
In der Nähe der Autobahn Ayalon, 50m von der lila Straßenbahnlinie und 300m von der grünen Linie.
Appartements 2 Zimmer
50m2 + 6m2 Terrasse
Mamad (sicher)
Klimaanlage
Aus dem 1. Stock
Ab 2.490.000 Schekel
Wohnungen 3 Zimmer
50m2 + 6m2 Terrasse
Mamad (sicher)
Klimaanlage
Aus dem 1. Stock
Von 2.550.000 Schekel
Das Projekt befindet sich derzeit im Vorverkauf. Er hat bereits eine Baugenehmigung erhalten und soll im November 2024 mit dem Bau beginnen.
Die Schlüssel sollen im April 2027 geliefert werden.
Möglichkeit, 20% Unterschrift und 80% Schlüssellieferung auszuhandeln.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
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