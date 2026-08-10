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Penthouse 5 zimmer in Chadera, Israel
Penthouse 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
BZH Entdecken Sie dieses wirklich prestigeträchtige Penthouse, ideal gelegen direkt hinter d…
$1,08M
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Penthouse 4 zimmer in Aschdod, Israel
Penthouse 4 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 4
Fläche 115 m²
In einem Gebäude an der Frontlinie des Meeres, prächtiges neues Penthouse mit einer Terrasse…
$1,80M
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Penthouse 5 zimmer in Israel
Penthouse 5 zimmer
Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Penthouse of Exception mit Meerblick – zwei Schritte vom Strand entfernt Gönnen Sie sich den…
$1,40M
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Penthouse 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Penthouse 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Fläche 150 m²
VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES.…
$1,22M
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Penthouse 4 zimmer in Israel
Penthouse 4 zimmer
Israel
Zimmer 4
Fläche 220 m²
Außergewöhnliches Penthouse mit Meerblick – Royal Beach Tel Aviv Entdecken Sie dieses erhabe…
$12,00M
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Penthouse 3 zimmer in Israel
Penthouse 3 zimmer
Israel
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Neu Penthouse geliefert in 20 Monaten, zwei Terrassen von insgesamt 30 m2, komplett succa! R…
$1,29M
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Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 125 m²
Referenz : TL 2632 Bezirk: 2. Meereslinie, Ben Yehuda/Bograshov, nur wenige Schritte von den…
$4,25M
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Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Referenz TL 2437 In der Nähe von Rotschild Penthouse 4 Stück 135 m2 + 85 m2 Erdgeschossterra…
$3,96M
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Penthouse 5 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Penthouse 5 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 5
Fläche 168 m²
Givat Shmouel Projekt – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein auß…
$2,89M
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Penthouse 5 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Penthouse 5 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 5
Fläche 208 m²
Neues Gebäude, perfekt gepflegt. Einzigartiges Penthouse, Single im 12. und obersten Stockwe…
$2,53M
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Penthouse 6 zimmer in Bat Yam, Israel
Penthouse 6 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 6
Fläche 182 m²
VERKAUF – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Exklusive P…
$4,33M
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Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 170 m²
Dieses prächtige Penthouse bietet ca. 125 m2 Wohnfläche im Innenbereich, ergänzt durch 45 m2…
$4,35M
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Penthouse 5 zimmer in Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Penthouse 5 zimmer
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Zimmer 5
Fläche 175 m²
Momento Project – Netanya Projektstatus Mordecai Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Woh…
$3,07M
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Penthouse 4 zimmer in Rischon LeZion, Israel
Penthouse 4 zimmer
Rischon LeZion, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
$1,26M
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Penthouse 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 220 m²
Zu verkaufen – Fabulous Penthouse in einem historischen Gebäude im Herzen von Tel Aviv! 5 St…
$4,50M
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Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 250 m²
Yismach Melech Street, in Kfar David, kostspielige Penthouse badete im Licht. Immense Wohnzi…
$9,99M
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Penthouse 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 264 m²
ZU VERKAUFEN – SINGPENTHOUSE MIT ALLES STAGE ? Gelegen in einer ruhigen Straße in der Nähe …
$6,16M
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Penthouse 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 210 m²
Ein üppiges Penthouse von 170 m2 und 44 m2 Terrasse, im 17. Stock eines modernen und renommi…
$2,16M
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Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Penthouse mit Dachterrasse zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße von Kerem Hateim…
$3,10M
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Penthouse 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Penthouse 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Jerusalem, im Bezirk Talpiot! Neubau 11. Stock mit A…
$2,16M
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Penthouse 6 zimmer in Ra’anana, Israel
Penthouse 6 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 6
Fläche 169 m²
✨ Exklusiv zum Verkauf – 6 Zimmer außergewöhnliches Penthouse in Ra'anana East ✨Eine seltene…
$2,68M
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Penthouse 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Fläche 132 m²
Hervorragendes Penthouse zum Verkauf in Tel-Aviv, im alten Norden, nur wenige Schritte vom M…
$3,23M
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Penthouse 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 208 m²
In einem neuen Gebäude im Herzen des beliebten Stadtteils Bavli, High-End-Penthouse mit klar…
$3,60M
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Penthouse 4 zimmer in Israel
Penthouse 4 zimmer
Israel
Zimmer 4
Fläche 360 m²
Schönes Projekt RUE SOUTINE, ein Steinwurf von Kikar Rabine, Penthouse sehr hoch stehend 4…
$7,99M
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Penthouse 5 zimmer in Israel
Penthouse 5 zimmer
Israel
Zimmer 5
Fläche 196 m²
zwei Schritte von der Bograhsov Straße, in einer ruhigen Straße, in der Nähe des Strandes, N…
$3,90M
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Penthouse 5 zimmer in Aschdod, Israel
Penthouse 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 304 m²
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartmen…
$4,00M
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Penthouse 5 zimmer in Israel
Penthouse 5 zimmer
Israel
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Mini Penthouse 5 Stück 140m2 bewohnbare 50m2 Terrasse Boden 6 Parkett im Haus Möglichkeit, e…
$749,750
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Penthouse 5 zimmer in Bat Yam, Israel
Penthouse 5 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 5
Fläche 159 m²
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovi…
$1,65M
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Penthouse 5 zimmer in Ra’anana, Israel
Penthouse 5 zimmer
Ra’anana, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues W…
$2,40M
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Penthouse 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Penthouse 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Schöne Wohnung mit viel Charme renoviert, befindet sich im Bezirk Ben Gurion. 90 m2 mit Balk…
$1,55M
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