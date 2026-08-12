Wohnquartier A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
FOR SALE – Dizengoff Street, zwischen Gordon und Frishman, Tel Aviv
Außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, zwischen zwei der bedeutendsten Straßen der Stadt. Das Hotel liegt in einem komplett renovierten Gebäude nach Tama 38, diese neue, helle und gut gestaltete Wohnung bietet eine seltene Wohnumgebung, nur wenige Minuten vom Strand und alle Bereiche von Interesse.
Wohnung 3 Zimmer von 80 m2.
Sonnenterrasse von 10 m2 mit offenem Blick auf die Bäume.
In der 6. Etage mit geräumigem Aufzug und PMR-Zugang.
Mamad (sicheres Zimmer).
Zwei Badezimmer.
Drei Orientierungen, sehr hell.
Neubau nach kompletter Renovierung (Tama 38).
Preis: 5 500 000 Schekel
Eine seltene Perle in der Nähe des Strandes, ideal für Hauptwohnsitz oder High-End-Fuß-zu-Erde.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen