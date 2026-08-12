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Wohnquartier A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39804
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff

Über den Komplex

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FOR SALE – Dizengoff Street, zwischen Gordon und Frishman, Tel Aviv Außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, zwischen zwei der bedeutendsten Straßen der Stadt. Das Hotel liegt in einem komplett renovierten Gebäude nach Tama 38, diese neue, helle und gut gestaltete Wohnung bietet eine seltene Wohnumgebung, nur wenige Minuten vom Strand und alle Bereiche von Interesse. Wohnung 3 Zimmer von 80 m2. Sonnenterrasse von 10 m2 mit offenem Blick auf die Bäume. In der 6. Etage mit geräumigem Aufzug und PMR-Zugang. Mamad (sicheres Zimmer). Zwei Badezimmer. Drei Orientierungen, sehr hell. Neubau nach kompletter Renovierung (Tama 38). Preis: 5 500 000 Schekel Eine seltene Perle in der Nähe des Strandes, ideal für Hauptwohnsitz oder High-End-Fuß-zu-Erde.

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Tel-Aviv, Israel
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