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Neubauten zum Verkauf in Givatayim

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Givatayim, Israel
von
$2,58M
Außergewöhnliche Wohnung am Eingang von Tel Aviv. Luxus-Gebäude mit atemberaubendem Blick auf das Meer. Hochgeschoss mit 3 privaten Parkplätzen + Keller. Seltenes und arbeitloses Produkt. Sportraum im sehr geräumigen Kondominium
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