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1 960 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/9
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung in HaderaWir bieten eine helle und geräumige Wohnung an der Adres…
$700,000
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Wohnung 4 zimmer in Rosch haʿAjin, Israel
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Wohnung 4 zimmer
Rosch haʿAjin, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
🏡 Verkauf in Rosh HaAin | Psagot Afek DistrictWir bieten zum Verkauf eine modernisierte 4-Zi…
$750,000
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
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Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6/8
Tree Haganah, Neve Barbour, Kfar Shalem Maarav, Tel AvivTyp: Ferienwohnung• Zimmer: 3• Boden…
$800,000
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 85 m²
Wohnung zum Verkauf in Jerusalem, auf einer gesuchten Straße im Bezirk Har Homa. Standort pr…
$929,070
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Wohnung 5 zimmer in Israel
Wohnung 5 zimmer
Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Schöner Garten mit Swimmingpool, sonnig und hell
$1,67M
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Penthouse 5 zimmer in Chadera, Israel
Penthouse 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
BZH Entdecken Sie dieses wirklich prestigeträchtige Penthouse, ideal gelegen direkt hinter d…
$1,08M
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Bezug: BY 231 Stadtteil: Innenstadt, nahe am Meer, Geschäfte und die neue Straßenbahn Bauen …
$666,000
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Wohnung 4 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 4
Fläche 106 m²
In einem Frontline-Meeresgebäude, 4-Zimmer-Wohnung neu und geräumig, in einem hochwertigen u…
$849,150
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Wohnung 4 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 4 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
Eine 4-Zimmer-Wohnung im 1. Stock, 91 qm.Das Gebäude hat nur zwei Etagen und insgesamt vier …
$830,000
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 82 m²
ZUM VERKAUF – ALTER NORD - 82 m2 - 3 Stück - 3. Stock mit Aufzug - Balkon: 8 m2 - dreifache…
$1,50M
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Wohnung 4 zimmer in Israel
Wohnung 4 zimmer
Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Traditioneller / religiöser Bezirk, sehr geräumige 4-Zimmer-Wohnung mit Sicherheitsraum, gro…
$566,100
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Wohnung 5 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 5 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 5
Fläche 160 m²
Seltene Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, im Bezirk Kikar Hamedina. Neues Ladengebäude. 4. St…
$3,43M
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Wohnung 4 zimmer in Israel
Wohnung 4 zimmer
Israel
Zimmer 4
Fläche 116 m²
Im neuen Projekt von Migdale Hadekel, neue Wohnung mit Keller und Parkplatz, reversible zent…
$799,200
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Wohnung 4 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 4 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1
4.5 Dream Rooms – Erste Linie zum Meer! ... Erste Linie für Wellen und Seeluft, die nirgend…
$1,76M
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Wohnung 4 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 4 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Sehr schönes 4-Zimmer-Garten Erdgeschoss mit Mamad, schöne Dienstleistungen, gut gelegen am …
$749,250
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Wohnung 6 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 6 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 6
Fläche 400 m²
ZUM VERKAUF Entdecken Sie eine der exklusivsten Residenzen von Tel Aviv im renommierten Whi…
$18,32M
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Wohnung 2 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 2 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 2
Fläche 74 m²
Preis runter! Mit 25, Rue Bnei Moshe, in der Nähe von Yehuda Maccabi, eine hervorragende Woh…
$1,03M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
In einer ruhigen und Wohnumgebung entdecken Sie dieses prächtige Gartengeschoss, das komplet…
$3,56M
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Wohnung 5 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 5 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Suchen Sie eine Wohnung mit einem außergewöhnlichen Finish, die große Räume, Privatsphäre un…
$2,10M
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Wohnung 4 zimmer in Israel
Wohnung 4 zimmer
Israel
Zimmer 4
Fläche 155 m²
Projekt "Hadekel", Pracht 4,5 pcs komplett eingerichtet, hohe Etage, geräumiges Wohnzimmer, …
$1,05M
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Wohnung 3 zimmer in Bat Yam, Israel
Wohnung 3 zimmer
Bat Yam, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Anilevich Street — Bat Yam Preis: 2 050 000 Der beste Preis für eine neue Wohnung, die gera…
$682,650
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 85 m²
zum ausschließlichen Verkauf In der Wohn- und Grüngegend von Bavli 5 Zohar Street Im 4. Sto…
$1,63M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Basel und Kikar Ham…
$1,43M
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Wohnung 5 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Schöne 5-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Sicherheitsraum, klimatisiert, Doppelküche, Master-Su…
$882,450
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Wohnung 5 zimmer in Aschdod, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 5
Fläche 132 m²
Bezug: AS 1015 Bezirk: Youd Guimel 8-stöckiges Gebäude 5 Stücke inklusive Mamad Fläche von 1…
$792,540
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Penthouse 4 zimmer in Aschdod, Israel
Penthouse 4 zimmer
Aschdod, Israel
Zimmer 4
Fläche 115 m²
In einem Gebäude an der Frontlinie des Meeres, prächtiges neues Penthouse mit einer Terrasse…
$1,80M
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Wohnung 3 zimmer in Tel-Aviv, Israel
Wohnung 3 zimmer
Tel-Aviv, Israel
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im schönen Midtown Tower! Der Turm befindet sich im Herzen …
$1,67M
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Wohnung 3 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 3 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 3
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf - Rue Rabbi Hisda 58 Quadratmeter im Kataster. Freigabe von Wohnungen in…
$1,20M
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Wohnung 5 zimmer in Aschkelon, Israel
Wohnung 5 zimmer
Aschkelon, Israel
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Gut gemacht! Schöne 5 Zimmer im Herzen der Stadt, komplett renoviert, Meerblick, 2 Aufzüge (…
$626,040
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Wohnung 4 zimmer in Jerusalem, Israel
Wohnung 4 zimmer
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 103 m²
In der 4. Etage eines neu errichteten und perfekt gepflegten Gebäudes gelegen, bietet diese …
$1,47M
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