  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Kirjat Gat

Neubauten zum Verkauf in Kirjat Gat

;
wohnungen
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Kirjat Gat, Israel
von
$562,440
Bezug: KG 100 Exklusiv Gartenboden 4 Stück 100 m2 + 215 m2 Garten Zwei Badezimmer Zentralklima
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen