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Wohnquartier Magnifique maison privee avec vue sur la mer

Chadera, Israel
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ID: 39677
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNegev

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Chadera, Israel
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