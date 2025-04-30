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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция

Эрдемли, Турция
от
$47,029
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20
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Описание Описание
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ID: 22090
ID новостройки на Realting
In CRM: 2392970
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • открытая парковка
  • зарядная станция для электромобилей
  • услуги шаттла
  • ресторан
  • кафе
  • мини-маркет
  • бассейн с зоной для загара
  • аквапарк
  • детская площадка
  • зона отдыха (бильярд, PlayStation, кинотеатр)
  • фитнес-центр
  • турецкая баня
  • парикмахерская
  • зона барбекю
  • беседки

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Первоначальный платеж - 50%

Удобства и оснащение в доме
  • Природный газ
  • Подвесные потолки
  • Пластиковые окна
  • Паркет
  • Душевая кабина
  • Мебель для ванной комнаты
  • Кухонная мебель
  • Кухонная столешница
  • Электрическая плита
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в курортном районе Томук, Эрдемли.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$47,029
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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