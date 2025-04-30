Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и аквапарком в 520 метрах от моря, Мерсин, Турция

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Резиденция располагает пешеходными дорожками, детской площадкой, парковкой, сауной и турецкой баней, фитнес-центром, ухоженным садом, открытым бассейном, теннисным кортом, рестораном и кафе.
Окончание строительства - март 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Канал Стамбул - 2 минут…
Почему это свойство؟
Это проект с очень элегантными и современными строительными стандартами в престижном центральном районе Шишли.
Комплекс включает в себя офисы, магазины и апартаменты с высококлассной и роскошной системой проживания.
Современные и современные услуги, с квартирами подходя…
Район Махмутлар расположен в 15 км от центра Алании и ее исторической части, с длинной ухоженной набережной с множеством беседок, ресторанчиками и местными магазинами. В пешей доступности имеются сетевые продуктовые магазины. Апартаменты 120 м2 расположены на 10-м этаже, имеют две спальные к…