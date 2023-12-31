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ILKEM VEGAS

Мерсин, Турция
от
€55,000
;
24
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О комплексе

Участок площадью 17.203 m2 ERDEMLİ / TOMUK 500 метр до море
4 блока и виллы, квартиры 1+1, 2+1 Первоначальный взнос 50% - возможность рассрочки на 24 месяца.
НАЧАЛО ПРОЕКТА : 31.12.2023 КОНЕЦ : 31.12.2026


Особенности интерьера:

  • Подвесные потолки

  • Кухонный гарнитур, столешница

  • Гардеробные шкафы

  • Шкафы в санузлах

  • Стальная входная дверь

  • Окна  ПВХ

  • Сантехника 1 класса

  • Душевая кабина 1 класса

  • Ламинат 10мм 

 

Общие характеристики:

  • Система природного газа

  • Блоки BIMS

  • Интеллектуальная лифтовая система

  • Детектор пожара 

  • Генератор

  • Системы видеонаблюдения

 

Особенности социальной сферы:

  • Открытый бассейн  ( 850 M2 )

  • Аквапарк

  • Открытая парковка

  • Открытая детская игровая площадка

  • Фитнес

  • Баня

  • Баскетбольная, футбольная, волейбольная, теннисная площадки

  • Детская площадка

  • Открытая площадка для йоги

  • Кафе

  • Хобби – сад для домашних животных

  • Зона барбекю и отдыха

  • Автостоянка

  • Пешеходная зона

  • Мини-маркет

  • Конференц-зал

  • Кинотеатр

Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Мерсин, Турция
Инфраструктура рядом
Море 500 м
Остановка транспорта 100 м
Магазин 200 м
Школа 1 000 м

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ILKEM VEGAS
Мерсин, Турция
от
€55,000
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