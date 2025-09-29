  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эрдемли
  4. Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.

Жилой комплекс Квартиры в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.

Эрдемли, Турция
от
$38,301
7
ID: 32883
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры студии, с одной спальней (1+1) в комплексе Sun Maria Beach в 350 метрах от моря.

Современный ЖК, состоящий из одного 10-и этажного блока в районе  Эрдемли.

Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузлами, межкомнатные двери и т.д.

Район Эрдемли активно застраивается, наполняется новейшими комплексами и все больше привлекает инвесторов. Широкая береговая линия, поблизости парки и прогулочные зоны, а в пешей доступности магазины и супермаркеты.

Окончание строительства: сдан в 4-ом квартале 2025 года.


Планировка квартир:

  • Студии (0+1) 45 м2 от 33.000 EUR
  • Квартиры с одной спальней (1+1) 65 м2 от 47.000 EUR


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Спортзал
  • Беседки
  • Зона для барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Парковка
  • Электрогенератор
  • Видеонаблюдение 7/24
  • Охрана 7/24
  • Благоустроенная территория комплекса


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Транспорт

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Задайте все интересующие вопросы
