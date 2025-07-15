Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.

Предложение от нашей компании - скидка 20% на квартиры в данном проекте!
Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк.
Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в продаже квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 53 м2 до 92 м2.
Рядом находится вся городская инфраструктура - магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждегния.
Апартаменты оборудованы подвесными потолками, кухонными шкафами, гардеробными. Ванные комнаты оснащены первоклассной сантехникой, душевыми кабинами высокого качества и шкафами для ванной комнаты.
Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.
Планировка квартир:
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.