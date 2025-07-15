  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эрдемли
  4. Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.

Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.

Эрдемли, Турция
от
$56,875
BTC
0.6765178
ETH
35.4591879
USDT
56 231.5103639
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
Оставить заявку
ID: 27995
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Предложение от нашей компании - скидка 20% на квартиры в данном проекте!

Жилой комплекс предлагает современный комфорт и удобства в живописном районе Томюк.

Комплекс расположен на площади 3.911 м2 состоит из двух блока, в продаже квартиры 1+1 и 2+1, площадью от 53 м2 до 92 м2.

Рядом находится вся городская инфраструктура - магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждегния.

Апартаменты оборудованы подвесными потолками, кухонными шкафами, гардеробными. Ванные комнаты оснащены первоклассной сантехникой, душевыми кабинами высокого качества и шкафами для ванной комнаты.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Планировка квартир:

  • Апартаменты с одной спальней (1+1) - 53 м2
  • Апартаменты с с двумя спальнями (2+1) - 92 м2


Инфраструктура:

  • Большой бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Беседки
  • Площадка для барбекю
  • Закрытая подземная парковка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.
Сарыер, Турция
от
$321,000
Жилой комплекс Шикарные квартиры с двумя спальнями в комплексе Avrupa Konutları Yenimahalle.
, Турция
от
$418,000
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Борнова, Турция
от
$526,840
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром рядом со станциями метро, парками и ресторанами, Стамбул, Турция
Кагытхане, Турция
от
$142,728
Жилой комплекс Новая резиденция премиум класса с панорамными видами, Оба, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$850,628
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе в Emerald Elegance со скидкой 20%.
Эрдемли, Турция
от
$56,875
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$347,199
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, солнечными террасами, фитнес-центром, спа, парной, детским клубом и игровой площадкой, магазинами, пешеходными дорожками, парковкой, консьерж-сервисом. окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Видеодомоф…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый охраняемый жилой комплекс в Измире, Турция
Жилой комплекс Новый охраняемый жилой комплекс в Измире, Турция
Konak, Турция
от
$250,326
Резиденция состоит из квартир и офисов и располагает круглосуточной охраной. Окончание строительства - февраль 2026 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре района Байраклы, в 5 минутах ходьбы от здания суда, рестора…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Показать все Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
Жилой комплекс Квартиры ПРЕМИУМ КЛАССА в центре Стамбула в комплексе Avrupa Saklı Vadi.
97 Opet, Турция
от
$926,000
Варианты отделки С отделкой
Недвижимость для получения Гражданства Турции! Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок! Элитный инвестиционный проект, расположенный в Маслаке (Maslak), центре бизнеса и жизни Стамбула. С одной стороны проекта на…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации