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Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN

Акдениз, Турция
от
$94,795
BTC
1.1275697
ETH
59.1007475
USDT
93 722.5158066
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 4690
ID новостройки на Realting
In CRM: 57
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Акдениз
  • Город
    Мерсин

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    13

О комплексе

Новостройка в Мерсине, Томюк
Два блока на 13 этажей (подземный паркинг, нулевой этаж + 13 этажей)
Квартиры 1+1 и 2+1
Площади 1+1 - 75 м2 брутто, 49 м2 нетто
Площади 2+1 - 120 м2 брутто, 85 м2 нетто
Начало строительства - 30.06.2022
Окончание строительства - 30.05.2024
Расстояние до моря - 450 метров

Расстояние до центра Эрдемли - 7 км
Клиника семейная - 1000м
Базар, Супермаркет Мигрос - 70 м
Начальная школа - 100 м
Ресторан - 50 м
Пекарня - 50 м
Все квартиры будут иметь систему умный дом
Между квартирами будет звукоизоляция
На этаже 2 лифта, 2 лестницы
Блок А - 5 квартир на этаже
Блок В - 6 квартир на этаже
Цена 1+1 от 83.000 евро
Цена 2+1 от 116.500 евро
40% первый платеж, рассрочка 16 месяцев
  Характеристики квартиры
Разводка под кондиционеры
Разводка под отопление
Перспектива газификации
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система Детали квартиры: Подвесной потолок
Кухонные шкафы МДФ с каменной столешницей
Шкаф в прихожей
Шкаф в гардеробной
Шкафчики для ванной
Стальная наружная дверь
Двойные стекла пвх с функцией теплового стекла
Стены окрашены водостойкой краской
В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина HILTON, керамическое покрытие стен и светильники
Душевая кабина 1-го класса
Пол в жилых зонах - ламинат - 8 мм., в сан.узле, балконах и коридоре - плитка Инфраструктура комплекса: Генератор
Охрана
Видеонаблюдение
Парковка для авто открытая
Парковка подземная
Парковка для велосипедов
Бассейн крытый
Бассейн открытый
Детский бассейн
Аквапарк
Детская площадка открытая
Детская игровая комната
Песочница
Баскетбольная площадка
Зона барбекю
Беседки
Фитнес площадка на открытом воздухе
Дорожки для прогулок
Ландшафтный дизайн
Теннисный корт
Хамам (2 шт)
Сауна (2 шт)
Шок-комната
Крытый фитнес зал
Настольный теннис
Бильярд

Местонахождение на карте

Акдениз, Турция

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Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN
Акдениз, Турция
от
$94,795
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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