Жилой комплекс LAVİNYA QUEEN

Новостройка в Мерсине, Томюк

Два блока на 13 этажей (подземный паркинг, нулевой этаж + 13 этажей)

Квартиры 1+1 и 2+1

Площади 1+1 - 75 м2 брутто, 49 м2 нетто

Площади 2+1 - 120 м2 брутто, 85 м2 нетто

Начало строительства - 30.06.2022

Окончание строительства - 30.05.2024

Расстояние до моря - 450 метров



Расстояние до центра Эрдемли - 7 км

Клиника семейная - 1000м

Базар, Супермаркет Мигрос - 70 м

Начальная школа - 100 м

Ресторан - 50 м

Пекарня - 50 м

Все квартиры будут иметь систему умный дом

Между квартирами будет звукоизоляция

На этаже 2 лифта, 2 лестницы

Блок А - 5 квартир на этаже

Блок В - 6 квартир на этаже

Цена 1+1 от 83.000 евро

Цена 2+1 от 116.500 евро

40% первый платеж, рассрочка 16 месяцев

Характеристики квартиры

Разводка под кондиционеры

Разводка под отопление

Перспектива газификации

Используется термостойкая пемза

Умная лифтовая система Детали квартиры: Подвесной потолок

Кухонные шкафы МДФ с каменной столешницей

Шкаф в прихожей

Шкаф в гардеробной

Шкафчики для ванной

Стальная наружная дверь

Двойные стекла пвх с функцией теплового стекла

Стены окрашены водостойкой краской

В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина HILTON, керамическое покрытие стен и светильники

Душевая кабина 1-го класса

Пол в жилых зонах - ламинат - 8 мм., в сан.узле, балконах и коридоре - плитка Инфраструктура комплекса: Генератор

Охрана

Видеонаблюдение

Парковка для авто открытая

Парковка подземная

Парковка для велосипедов

Бассейн крытый

Бассейн открытый

Детский бассейн

Аквапарк

Детская площадка открытая

Детская игровая комната

Песочница

Баскетбольная площадка

Зона барбекю

Беседки

Фитнес площадка на открытом воздухе

Дорожки для прогулок

Ландшафтный дизайн

Теннисный корт

Хамам (2 шт)

Сауна (2 шт)

Шок-комната

Крытый фитнес зал

Настольный теннис

Бильярд