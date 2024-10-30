  1. Realting.com
  2. Турция
  3. SAN MARİA SEASON

SAN MARİA SEASON

Elvanli, Турция
от
€39,000
;
17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новый комплекс в Мерсине, Ердемли, р-н Каргипинары
Расположен в 1200 метрах от моря
Квартиры 1+0
Один блок 120 квартир.
Этажность 11
Площадь 1+0 - 47-51 м2 брутто
Окончание строительства - 30.10.2024
Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн

  • Водные горки

  • Открытая парковка

  • Детская игровая площадка

  • Генератор

  • Охрана

  • Закрытая территория

  • Ландшафтный дизайн

  • Беседки

  • Зона барбекю


Особенности квартир:

  • Подвесной потолок специального дизайна

  • Кухонные шкафы

  • Гардероб

  • Шкафчики для ванной

  • Стальная входная дверь

  • Стеклопакеты ПВХ

  • Лакокрасочные покрытия на силиконовой основе

  • Сантехника 1-го класса

  • Душевая кабина 1-го КЛАССА

  • Ламинат

  • Разводка под газовое отопление

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
12
Местонахождение новостройки
Elvanli, Турция
Инфраструктура рядом
Море 1 200 м
Магазин 150 м
Остановка транспорта 50 м
Школа 1 000 м
Аэропорт 500 м

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Luxera Towers
Мраморноморский регион, Турция
от
€232,041
Жилой комплекс Жилой проект в одном из центральных районов европейской части Стамбула
Аванос, Турция
от
€450,000
Жилой комплекс Marina Compound in West Istanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€225,000
Жилой комплекс Жилой комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
от
€139,000
Жилой комплекс Комфортабельная резиденция в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€127,650
Вы просматриваете
SAN MARİA SEASON
Elvanli, Турция
от
€39,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Novita 10 Residence
Жилой комплекс Novita 10 Residence
Махмутлар центр, Турция
от
€278,186
Площадь 158 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Novita 10 Residence — новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Алания — Проект представляет собой один блок, который включает. Проект Novita 10 Residence находится в 250 м от моря. Каргыджак отличается великолепной природой, хорошей экологией, великолепным видом на горы, множеством банановых плантаций и фруктовых садов. Инфраструктура города развита довольно хорошо, сочетая восточный колорит с современным туризмом. В Каргыджаке есть небольшой центр, где находятся магазины, предлагающие товары повседневного спроса, а также рестораны и бары. По побережью и в парках установлены специальные тренажеры, доступные для всех желающих. По пятницам работает фермерский рынок, где продаются недорогие и экологически чистые овощи, фрукты. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА: - Открытый бассейн; - Крытый бассейн; - Детский бассейн; - Аквапарк; - Тренажерный зал; - Турецкий хамам; - Паровая комната; - Сауна; - Площадка для барбекю; - Беседка; - Игровая площадка; - Игровая комната. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!  
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в престижном районе Кадыкёй
Жилой комплекс Роскошные апартаменты в престижном районе Кадыкёй
Мраморноморский регион, Турция
от
€473,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 74 до 344 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
от
€124,900
Сдача в: 2024
Представляем вашему вниманию Новый жилой комплекс в Махмутларе на 90 квартир. Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики. Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость. Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси. Комплекс располагается на территории площадью 2 935м2. где есть вся необходимая социальная инфраструктура. Расстояние до моря составляет 850 метров, до центра Алании 10 км. На продажу представлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1. Первоначальный взнос 40%, остальная часть распределяется равными частями до конца строительства апрель 2024 года.
Realting.com
Перейти