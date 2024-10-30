SAN MARİA SEASON

Новый комплекс в Мерсине, Ердемли, р-н Каргипинары
Расположен в 1200 метрах от моря
Квартиры 1+0
Один блок 120 квартир.
Этажность 11
Площадь 1+0 - 47-51 м2 брутто
Окончание строительства - 30.10.2024
Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства
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Novita 10 Residence — новый инвестиционный проект в Каргыджаке, Алания — Проект представляет собой один блок, который включает.
Проект Novita 10 Residence находится в 250 м от моря. Каргыджак отличается великолепной природой, хорошей экологией, великолепным видом на горы, множеством банановых плантаций и фруктовых садов. Инфраструктура города развита довольно хорошо, сочетая восточный колорит с современным туризмом. В Каргыджаке есть небольшой центр, где находятся магазины, предлагающие товары повседневного спроса, а также рестораны и бары. По побережью и в парках установлены специальные тренажеры, доступные для всех желающих. По пятницам работает фермерский рынок, где продаются недорогие и экологически чистые овощи, фрукты.
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСА:
- Открытый бассейн;
- Крытый бассейн;
- Детский бассейн;
- Аквапарк;
- Тренажерный зал;
- Турецкий хамам;
- Паровая комната;
- Сауна;
- Площадка для барбекю;
- Беседка;
- Игровая площадка;
- Игровая комната.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 74 до 344 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Представляем вашему вниманию Новый жилой комплекс в Махмутларе на 90 квартир. Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики. Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость. Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга. Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.
Комплекс располагается на территории площадью 2 935м2. где есть вся необходимая социальная инфраструктура. Расстояние до моря составляет 850 метров, до центра Алании 10 км.
На продажу представлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.
Первоначальный взнос 40%, остальная часть распределяется равными частями до конца строительства апрель 2024 года.