Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.

Готовые квартиры с одной спальней (1+1), 75 м2 (53 м2 нетто).

Стоимость квартиры на 23.000 EUR дешевле чем аналогичная у застройщика!

Рады представить Вам новый проект с богатой инфраструктурой в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш.

Жилой комплекс состоит из трех 15-этажных блоков с фасадом в современном стиле, который расположится на благоустроенной озелененной территории всего в 300 метрах от моря.

Район Арпачбахшиш постепенно набирает популярность среди местных и иностранных жителей. Пляжи в этом районе благоустроенные, с различными кафе и другими удобствами.

Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром, полностью оборудованной ванной комнатой.



Инфраструктура:

Открытый бассейн

Водные горки

Сауна

Турецкий хаммам

Беседки

Зона для барбекю

Детская игровая площадка

Парковка

Электрогенератор

Охрана 24/7

Благоустроенная территория комплекса



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.