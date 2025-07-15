Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.

Готовые квартиры с одной спальней (1+1), 75 м2 (53 м2 нетто).
Стоимость квартиры на 23.000 EUR дешевле чем аналогичная у застройщика!
Рады представить Вам новый проект с богатой инфраструктурой в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш.
Жилой комплекс состоит из трех 15-этажных блоков с фасадом в современном стиле, который расположится на благоустроенной озелененной территории всего в 300 метрах от моря.
Район Арпачбахшиш постепенно набирает популярность среди местных и иностранных жителей. Пляжи в этом районе благоустроенные, с различными кафе и другими удобствами.
Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром, полностью оборудованной ванной комнатой.
Инфраструктура:
