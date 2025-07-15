  1. Realting.com
Жилой комплекс Эксклюзив! Квартира 1+1 в комплексе MNZ Gold City со скидкой 23.000 EUR.

Эрдемли, Турция
ID: 27996
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Готовые квартиры с одной спальней (1+1), 75 м2 (53 м2 нетто).

Стоимость квартиры на 23.000 EUR дешевле чем аналогичная у застройщика!

Рады представить Вам новый проект с богатой инфраструктурой в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш.

Жилой комплекс состоит из трех 15-этажных блоков с фасадом в современном стиле, который расположится на благоустроенной озелененной территории всего в 300 метрах от моря.

Район Арпачбахшиш постепенно набирает популярность среди местных и иностранных жителей. Пляжи в этом районе благоустроенные, с различными кафе и другими удобствами.

Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром, полностью оборудованной ванной комнатой.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Беседки
  • Зона для барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Парковка
  • Электрогенератор
  • Охрана 24/7
  • Благоустроенная территория комплекса


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Эрдемли, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

