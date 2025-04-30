  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эрдемли
  4. Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.

Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.

Эрдемли, Турция
от
$56,849
BTC
0.6762075
ETH
35.4429281
USDT
56 205.7254720
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
16
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26157
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR.

► Квартиры с одной спальней (1+1) на 2-ом этаже - 50.000 EUR у застройщика 63.000 EUR
► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR.

Наш проект Aqua Marin с инфраструктурой 5* отеля, будет располагаться в 300 метрах от моря, в одной из самых привлекательных частей нашего региона - в районе Томюк.

Жилой комплекс будет состоять из одного 15-и этажного блока.

Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузлами, межкомнатные двери и т.д.

Все необходимые учреждения, такие, как поликлиника, банк, школа, автовокзал и т.д., находятся в пешей доступности.

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.


Планировка квартир:

  • Апартаменты с одной спальней (1+1) площадь - 65 м2
  • Апартаменты с двумя спальнями (2+1) площадь - 120 м2


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Спортзал
  • Беседки
  • Детская игровая площадка
  • Баскетбольная площадка
  • Парковка
  • Электрогенератор
  • Охрана 24/7
  • Благоустроенная территория комплекса


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Шикарные апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Умрание, Турция
от
$350,000
Жилой квартал Апартаменты в Elite Life, Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$122,789
Жилой комплекс Готовые апартаменты от ведущего застройщика Стамбула.
Багджылар, Турция
от
$408,000
Жилой комплекс Новая резиденция с круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$125,395
Жилой комплекс Готовые квартир рядом с бизнес районом Basın Ekspres.
, Турция
от
$110,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартиры в комплексе Aqua Marin на 13.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Эрдемли, Турция
от
$56,849
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Резиденция Проект Бахчешехир 1+1 2+1 3+1
Башакшехир, Турция
от
$296,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Площадь 95–200 м²
3 объекта недвижимости 3
Проект расположен в привилегированном месте среди пышной зеленой долины и живописных садов в центре региона Башакшехир.   В проекте, который имеет уникальный современный дизайн, вдохновленный цветком лотоса, который придает жизни прекрасный смысл благодаря панорамным стеклянным фасадам…
Агентство
Mehal Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро, в центре района Аташехир, Стамбул, Турция
Аташехир, Турция
от
$483,024
Предлагаются квартиры с парковочными местами. Резиденция располагает охраной, зеленой зоной, рестораном и кафе. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Центральное отопление Кухонная бытовая техника Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижи…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Апартаменты в комплексе Sfera residence, Махмутлар
Жилой квартал Апартаменты в комплексе Sfera residence, Махмутлар
Махмутлар, Турция
от
$154,821
Sfera residence 12 этажный комплекс на второй береговой линии в самом начале района Махмутлар, Алания. Возводился с использованием новейших материалов и технологий. Район в 7 км от центра Алании и ее исторической части, всего в 20 минутах езды на общественном транспорте, остановки находятся …
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации