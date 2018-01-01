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Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция

Tarsus, Турция
от
€90,000
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13
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О комплексе

Жилой комплекс на закрытой территории, с множеством удобств, включая сад с фонтанами спутниковое ТВ, спортивные и игровые площадки, видеонаблюдение, охрану, беседки для отдыха. Квартиры готовы для сдачи в аренду.

Во всех блоках все квартиры с тремя спальнями. Во всех блоках и на каждом этаже по 4 квартиры.

Подходит под гражданство.

Особенности квартир

Другие удобства: видеодомофон, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур с гранитной столешницей, шкаф в прихожей, подвесной потолок из гипсокартона, на полу плитка, многослойный ламинат 10 мм, ластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, металлическая входная дверь 1-го класса защиты с дополнительными замками, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле

Расположение и объекты поблизости

Расстояние до морской набережной (км): 22,6

Расстояние до пляжа(км): 22,6

Расстояние до трассы (км): 2

Местонахождение новостройки
Tarsus, Турция

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Готовый жилой комплекс со спортивными площадками, Тарсус, Мерсин, Турция
Tarsus, Турция
от
€90,000
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