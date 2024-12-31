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SUN MARİA ROOF

Sariyar, Турция
от
€49,000
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16
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О комплексе

Новый комплекс в Тедже, Мерсин
Комплекс состоит из 1 блока на 12 этажей
Земин кат + 11 этажей 
380 м до моря
Окончание строительства: 31/12/2024
Квартиры 1+0, площадь 35 м2 нетто
Цена 1+0 от 43.000 евро
Рассрочка без процентов на 10 месяцев, первый взнос 50%
При полной оплате скидка 5%
Цена от застройщика
Комиссия агентсва включена
При покупке вы получаете постпродажный сервис бесплатно!!!

Общие характеристики:
Все материалы первого класса
Центральная система природного газа
Термостойкие БИМы
Умная система лифта
Генератор полного цикла
Гидро-теплоизоляция крыш
Система видеонаблюдения
Характеристики квартиры:
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафы для ванной
Гранитная кухонная скамья
Окна ПВХ
Светильники первого класса
Душ первого класса
Напольное покрытие 8 мм
Железные перила
Импортная краска на силиконовой основе
Установка кондиционера воздуха
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Открытый паркинг
Детская площадка
Беседки
Закрытый бассейн с подогревом
Ресторан бар на крыше с видом на море
Хамам
Сауна
Настольный теннис

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
11
Местонахождение новостройки
Sariyar, Турция
Инфраструктура рядом
Море 380 м
Школа 1 000 м
Магазин 200 м
Остановка транспорта 100 м

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SUN MARİA ROOF
Sariyar, Турция
от
€49,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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