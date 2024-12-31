SUN MARİA ROOF

Новый комплекс в Тедже, Мерсин

Комплекс состоит из 1 блока на 12 этажей

Земин кат + 11 этажей

380 м до моря

Окончание строительства: 31/12/2024

Квартиры 1+0, площадь 35 м2 нетто

Цена 1+0 от 43.000 евро

Рассрочка без процентов на 10 месяцев, первый взнос 50%

При полной оплате скидка 5%

Цена от застройщика

Комиссия агентсва включена

При покупке вы получаете постпродажный сервис бесплатно!!!

Общие характеристики:

Все материалы первого класса

Центральная система природного газа

Термостойкие БИМы

Умная система лифта

Генератор полного цикла

Гидро-теплоизоляция крыш

Система видеонаблюдения

Характеристики квартиры:

Кухонные шкафы

Гардероб

Шкафы для ванной

Гранитная кухонная скамья

Окна ПВХ

Светильники первого класса

Душ первого класса

Напольное покрытие 8 мм

Железные перила

Импортная краска на силиконовой основе

Установка кондиционера воздуха

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Открытый паркинг

Детская площадка

Беседки

Закрытый бассейн с подогревом

Ресторан бар на крыше с видом на море

Хамам

Сауна

Настольный теннис