SUN MARİA ROOF

Новый комплекс в Тедже, Мерсин
Комплекс состоит из 1 блока на 12 этажей
Земин кат + 11 этажей
380 м до моря
Окончание строительства: 31/12/2024
Квартиры 1+0, площадь 35 м2 нетто
Цена 1+0 от 43.000 евро
Рассрочка без процентов на 10 месяцев, первый взнос 50%
При полной оплате скидка 5%
Цена от застройщика
Комиссия агентсва включена
При покупке вы получаете постпродажный сервис бесплатно!!!
Общие характеристики:
Все материалы первого класса
Центральная система природного газа
Термостойкие БИМы
Умная система лифта
Генератор полного цикла
Гидро-теплоизоляция крыш
Система видеонаблюдения
Характеристики квартиры:
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафы для ванной
Гранитная кухонная скамья
Окна ПВХ
Светильники первого класса
Душ первого класса
Напольное покрытие 8 мм
Железные перила
Импортная краска на силиконовой основе
Установка кондиционера воздуха
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Открытый паркинг
Детская площадка
Беседки
Закрытый бассейн с подогревом
Ресторан бар на крыше с видом на море
Хамам
Сауна
Настольный теннис
|Море
|380 м
|Школа
|1 000 м
|Магазин
|200 м
|Остановка транспорта
|100 м