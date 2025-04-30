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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция

Акдениз, Турция
от
$106,712
;
16
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ID: 23354
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417754
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Акдениз
  • Город
    Мерсин

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Открытая автостоянка
  • Детская игровая площадка
  • Зона барбекю

Окончание строительства - ноябрь 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Подвесной потолок
  • Кухонная мебель
  • Пластиковые окна
  • Душевая кабина
  • Стальная дверь
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 800 метров
  • Рынок - 130 метров
  • Медицинский центр - 400 метров
  • Школа - 750 метров
  • Гавань Мерсина - 7,8 км
  • Центр города - 13,5 км

Местонахождение на карте

Акдениз, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$106,712
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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