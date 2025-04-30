Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция

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Недорогая квартира в Алтынкуме на продажу – инвестиционная недвижимость Дидима в 850 м от пляжа2-комнатная традиционная квартира на продажу в Дидиме. Расположена в 850 м от пляжа в Алтынкуме с общим бассейном. Идеальная инвестиционная недвижимость Дидима по выгодной цене.Эта традиционная 2-к…
Проект состоит из двух высотных жилых зданий и включает апартаменты с 1–4 спальнями.
Особенности
Открытый и крытый бассейны
Фитнес-центр
Сад
Сауна
Детская площадка
Теннисный корт
Спортивная площадка
Скидка 10% при оплате сразу.
Расположение и объекты поблизости
Малтепе — это один из совре…
Комплекс, включающий 2281 квартиру, большинство из которых имеют панорамный вид на море и Принцевы острова, создает уникальное сочетание эстетики и комфорта:
Садовые дуплексы: Идеально подходит для тех, кто хочет жить в гармонии с природой.
Таунхаусы: Разработаны для тех, кто ищет просторны…