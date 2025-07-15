Квартира в новостройке Квартиры на Побережье Мерсина с Панорамным Видом на Море

Квартиры в проекте со своим причалом в выгодном месте в Эрдемли, Мерсин

Мерсин – крупный город на берегу Средиземного моря, который славится своим чистым побережьем, протяженной набережной, приятным мягким климатом и является одним из крупнейших портов в Европе. Город также известен своим богатым культурным наследием, пристанью для яхт и оживленной ночной жизнью.

Район Аяш является одним из популярных курортных районов Мерсина и расположен рядом с Кызкалеси, известным как Девичий замок. Это привлекательное место для отдыха, предлагающее пляжи, отмеченные Голубым флагом, и развитую инфраструктуру, обеспечивающую комфортные условия проживания и развлечений.

Квартиры в Мерсине находятся в 10 м от пляжа, в 36 м от главной дороги, в 360 м от супермаркета, в 400 м от приморских ресторанов и развлекательных центров, в 1,5 км от приморских кемпингов и пешеходных дорожек, в 7 км от Кызкалеси (Девичьего замка), в 15 км от центра Эрдемли, в 30 км от шоссе, соединяющего дорогу, в 46,4 км от пристани Мерсина, в 48,5 км от торгового центра Forum Mersin, в 53 км от железнодорожного вокзала Мерсина, в 80 км от АЭС Аккую и в 119 км от аэропорта Аданы.

Пятиэтажный проект находится на стадии строительства. Его площадь составляет 1534 м². Предлагаются варианты квартир 1+1 и 2+1. В проекте есть общий открытый бассейн, общая терраса, зона отдыха в саду, собственный пляж, детская игровая площадка и генератор. Из квартир открывается вид на море.

ICX-00016