  2. Турция
  3. Эрдемли
  Квартиры на Побережье Мерсина с Панорамным Видом на Море

Квартира в новостройке Квартиры на Побережье Мерсина с Панорамным Видом на Море

Эрдемли, Турция
от
$164,812
;
25
ID: 27899
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Квартиры в проекте со своим причалом в выгодном месте в Эрдемли, Мерсин

Мерсин – крупный город на берегу Средиземного моря, который славится своим чистым побережьем, протяженной набережной, приятным мягким климатом и является одним из крупнейших портов в Европе. Город также известен своим богатым культурным наследием, пристанью для яхт и оживленной ночной жизнью.

Район Аяш является одним из популярных курортных районов Мерсина и расположен рядом с Кызкалеси, известным как Девичий замок. Это привлекательное место для отдыха, предлагающее пляжи, отмеченные Голубым флагом, и развитую инфраструктуру, обеспечивающую комфортные условия проживания и развлечений.

Квартиры в Мерсине находятся в 10 м от пляжа, в 36 м от главной дороги, в 360 м от супермаркета, в 400 м от приморских ресторанов и развлекательных центров, в 1,5 км от приморских кемпингов и пешеходных дорожек, в 7 км от Кызкалеси (Девичьего замка), в 15 км от центра Эрдемли, в 30 км от шоссе, соединяющего дорогу, в 46,4 км от пристани Мерсина, в 48,5 км от торгового центра Forum Mersin, в 53 км от железнодорожного вокзала Мерсина, в 80 км от АЭС Аккую и в 119 км от аэропорта Аданы.

Пятиэтажный проект находится на стадии строительства. Его площадь составляет 1534 м². Предлагаются варианты квартир 1+1 и 2+1. В проекте есть общий открытый бассейн, общая терраса, зона отдыха в саду, собственный пляж, детская игровая площадка и генератор. Из квартир открывается вид на море.


ICX-00016

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция
Образование
Здравоохранение


