  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эрдемли
  4. Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.

Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.

Эрдемли, Турция
от
$52,771
BTC
0.6276970
ETH
32.9002819
USDT
52 173.5734518
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
Оставить заявку
ID: 27994
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры - дешевле чем аналогичные квартиры у застройщика на 13,000 EUR.

► Квартиры с одной спальней (1+1) от 2-го этажа от 45.000 EUR у застройщика 63.000 EUR
► Квартиры с двумя спальнями (2+1) на 5-ом этаже - 76.000 EUR с видом на море у застройщика 91.000 EUR.

Наш проект Aqua Marin с инфраструктурой 5* отеля, будет располагаться в 300 метрах от моря, в одной из самых привлекательных частей нашего региона - в районе Томюк.

Жилой комплекс будет состоять из одного 15-и этажного блока.

Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой под ключ, встроенный кухонный гарнитур, встроенная мебель в ванной полностью укомплектованными санузлами, межкомнатные двери и т.д.

Все необходимые учреждения, такие, как поликлиника, банк, школа, автовокзал и т.д., находятся в пешей доступности.

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.


Планировка квартир:

  • Апартаменты с одной спальней (1+1) площадь - 65 м2
  • Апартаменты с двумя спальнями (2+1) площадь - 120 м2


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Спортзал
  • Беседки
  • Детская игровая площадка
  • Баскетбольная площадка
  • Парковка
  • Электрогенератор
  • Охрана 24/7
  • Благоустроенная территория комплекса


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция
Образование
Продуктовые магазины
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с международными школами, парком и автомагистралью, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$258,102
Жилой комплекс Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$292,482
Жилой комплекс Комплекс вилл в спокойном районе, Стамбул, Турция
Сарыер, Турция
от
$746,128
Жилой квартал Sunflower Complex
Didim, Турция
от
$170,696
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с собственным пляжем и 5-звездочным отелем в живописном районе, Турклер, Аланья, Турция
Аланья, Турция
от
$202,753
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Aqua Marin со скидкой 13.000 EUR.
Эрдемли, Турция
от
$52,771
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Бейоглу, Турция
от
$718,956
Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером. В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2. В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некот…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и тренажерным залом в престижном районе Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$1,36 млн
Предлагаются квартиры с видом на Белградский лес. Резиденция располагает круглосуточной охраной, зоной отдыха, открытым бассейном, магазинами, тренажерным залом, хамамом и сауной, садами, детской площадкой, парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Расположение и объекты…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с панорамным видом на город в экологически чистом районе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$812,783
Подходит под гражданство и ВНЖ. Этот уютный семейный комплекс включает квартиры и дуплексы с 2-6 спальнями, садом и террасами. Внутри здания есть бассейн, сауна, хаммам, тренажёрный зал. Расположен в экологически чистом районе рядом с холмами Camlica Hill, откуда открывается панорамный вид н…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации