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  4. Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.

Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.

Мут, Турция
от
$68,219
BTC
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ETH
42.5315137
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Описание Описание
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ID: 26156
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Мут

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Две готовые квартиры с одной спальней (1+1), 53 м2 нетто на 1-ом и 14-ом этаже.

Стоимость квартиры на 23.000 EUR дешевле чем аналогичная у застройщика!

Рады представить Вам новый проект с богатой инфраструктурой в набирающем популярность районе Мерсина, Арпачбахшиш.

Жилой комплекс состоит из трех 15-этажных блоков с фасадом в современном стиле, который расположится на благоустроенной озелененной территории всего в 300 метрах от моря.

Район Арпачбахшиш постепенно набирает популярность среди местных и иностранных жителей. Пляжи в этом районе благоустроенные, с различными кафе и другими удобствами.

Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, встроенным кухонным гарнитуром, полностью оборудованной ванной комнатой.

Окончание строительства: 4-й квартал 2023 года.


Инфраструктура:

  • Открытый бассейн
  • Водные горки
  • Сауна
  • Турецкий хаммам
  • Беседки
  • Зона для барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Парковка
  • Электрогенератор
  • Охрана 24/7
  • Благоустроенная территория комплекса


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Мут, Турция

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Жилой комплекс Квартира в комплексе MNZ Gold City на 23.000 EUR дешевле чем у застройщика.
Мут, Турция
от
$68,219
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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