Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция

Оба, Турция

Эти апартаменты с 3 спальнями, расположенные в зеленом апельсиновом саду Оба, Аланья, мы находим этот новый комплекс из 65 просторных, тихих и роскошных квартир на продажу. этот комплекс находится так близко к больнице, торговому центру и центру города, что всего в 5 минутах езды по новой до…