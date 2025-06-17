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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция

Акдениз, Турция
от
$140,647
;
19
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Описание Описание
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ID: 26554
ID новостройки на Realting
In CRM: 2464189
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Акдениз
  • Город
    Мерсин

О комплексе

Новый жилой комплекс в районе Мезитли включает два 13-этажных жилых здания. На каждом этаже находятся по 5 квартир. Между домами располагается плавательный бассейн. На территории установлены деревянные беседки с диванами и креслами. Общая зона утопает в зелени. Кроме того есть зона барбекю, волейбольная площадка и детская игровая зона. Проект круглосуточно находится под видеонаблюдением.

Особенности квартир

Интерьер выполнен с использованием высококлассных отделочных материалов. Установлены стальные входные двери, подвесные потолки, паркет толщиной 10 мм, окна с теплоизоляцией, дорогая сантехника. Кухни оборудованы высококачественными электроприборами.

Расположение и объекты поблизости
  • 300 м - автомастерская
  • 750 - магазины
  • 850 м - кафе
  • 2 км - пляж

Местонахождение на карте

Акдениз, Турция

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция
Акдениз, Турция
от
$140,647
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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