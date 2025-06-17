Жилой комплекс Современный жилой комплекс с бассейном, садом, паркингом и сауной в центре Мерсина, Турция

Новый жилой комплекс в районе Мезитли включает два 13-этажных жилых здания. На каждом этаже находятся по 5 квартир. Между домами располагается плавательный бассейн. На территории установлены деревянные беседки с диванами и креслами. Общая зона утопает в зелени. Кроме того есть зона барбекю, волейбольная площадка и детская игровая зона. Проект круглосуточно находится под видеонаблюдением.Особенности квартир
Интерьер выполнен с использованием высококлассных отделочных материалов. Установлены стальные входные двери, подвесные потолки, паркет толщиной 10 мм, окна с теплоизоляцией, дорогая сантехника. Кухни оборудованы высококачественными электроприборами.Расположение и объекты поблизости