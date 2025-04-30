Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.

Квартира с одной спальней (1+1) за 45.000 EUR.

У застройщика аналогичная квартиры с одной спальней (1+1) от 58.000 EUR.

Новый жилой комплекс класса люкс, расположен в районе Эрдемли / Мерсин, в 450 метрах от прекрасного оборудованного пляжа.

Комплекс состоит из двух смежных 14-этажных блоков с инфраструктурой отеля, расположенных на благоустроенной охраняемой территории площадью 4.026 м2, в продаже квартир планировкой 1+1 и 2+1.

В стоимость кварт входит: - качественный евроремонт: керамические полы в прихожей, ванной комнате и на балконах, ламинат в комнатах, встроенная мебель в прихожей, кухонный гарнитур из МДФ, укомплектованные ванные комнаты, потолки из гипсокартона, стальная входная дверь, телевизионный блок, разводка под газовое отопление.

Рядом с комплексом расположена вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.

Окончание строительства: 2-й квартал 2025 года



Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория

Ландшафтный дизайн

Бассейн, детский бассейн

Зона для загара и отдыха

Фитнес-зал

Хамам, сауна

Беседки

Зона барбекю

Детская площадка

Баскетбольная площадка

Система газового отопления

Генератор

Открытая парковка

Охрана и видеонаблюдение



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