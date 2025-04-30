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  4. Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.

Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.

Эрдемли, Турция
от
$51,286
BTC
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ETH
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
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ID: 26160
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Квартира с одной спальней (1+1) за 45.000 EUR.

У застройщика аналогичная квартиры с одной спальней (1+1) от 58.000 EUR.

Новый жилой комплекс класса люкс, расположен в районе Эрдемли / Мерсин, в 450 метрах от прекрасного оборудованного пляжа.

Комплекс состоит из двух смежных 14-этажных блоков с инфраструктурой отеля, расположенных на благоустроенной охраняемой территории площадью 4.026 м2, в продаже квартир планировкой 1+1 и 2+1.

В стоимость кварт входит: - качественный евроремонт: керамические полы в прихожей, ванной комнате и на балконах, ламинат в комнатах, встроенная мебель в прихожей, кухонный гарнитур из МДФ, укомплектованные ванные комнаты, потолки из гипсокартона, стальная входная дверь, телевизионный блок, разводка под газовое отопление.

Рядом с комплексом расположена вся необходимая городская инфраструктура: кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.

Окончание строительства: 2-й квартал 2025 года


Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Ландшафтный дизайн
  • Бассейн, детский бассейн
  • Зона для загара и отдыха
  • Фитнес-зал
  • Хамам, сауна
  • Беседки
  • Зона барбекю
  • Детская площадка
  • Баскетбольная площадка
  • Система газового отопления
  • Генератор
  • Открытая парковка
  • Охрана и видеонаблюдение


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция

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Жилой комплекс Квартира в комплексе Ilkem Lemon на 13 000 евро дешевле, чем у застройщика.
Эрдемли, Турция
от
$51,286
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