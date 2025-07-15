Квартира в новостройке Новые квартиры в проекте отельного типа в Мерсине

  1. Realting.com
Эрдемли, Турция
от
$104,773
;
41
ID: 27840
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Новые квартиры в проекте с концепцией отеля в Мерсине

Мерсин – востребованный город для проживания и инвестиций в Средиземноморском регионе. Город выделяется своей 300-километровой береговой линией, кристально чистым морем, теплой погодой, плодородными землями, историческим и культурным наследием. Новый международный аэропорт Чукурова и международный порт Мерсина способствуют развитию региона. Предлагаемые на продажу квартиры находятся в проекте отельного типа, расположенном в районе Эрдемли, Томюк, который является предпочтительным местом в городе.

Квартиры в Мерсине находятся в 250 м от магазина, в 600 м от пляжа, в 700 м от ресторана, в 5 км от шоссе Чешмели, в 8 км от автовокзала Эрдемли, в 10 км от торгового центра Novacity Mall, в 11 км от государственной больницы Эрдемли, в 21 км от пристани Мерсина, в 30 км от торгового центра Forum Mall и в 90 км от международного аэропорта Чукурова.

Построенный на участке площадью 7078 м², проект с концепцией отеля состоит из 2 блоков и насчитывает 477 квартир. Они представлены в следующих планировках: студия, стандарт 1+1, дуплекс 1+1 и дуплекс 2+1. На общей территории проекта есть бассейн, аквапарк, открытая парковка, электрическая зарядная станция, услуги трансфера, ресторан A’La Carte, обслуживание номеров, ресепшн, прачечная, кафе, магазин, парикмахерская, детская игровая площадка, бильярд, PlayStation и кинозал, тренажерный зал, беседки, турецкая баня, зоны барбекю, генератор, смарт-лифты, камеры видеонаблюдения и круглосуточная охрана.

Квартиры со стильным дизайном продаются с комплектом мебели и техники. Он включает в себя электрическую плиту, кровать, тумбу под телевизор, шкаф, письменный стол, гардеробный шкаф и шкафы для кухни и ванной комнаты.


Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

