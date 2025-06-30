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CONCEPT TREND

Elvanli, Турция
от
€36,000
;
7
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О комплексе

Новый комплекс в Томюке, Мерсин
Комплекс состоит из 3 блоков на 10 этажей
-1 этаж, нулевой этаж + 8 этажей
Окончание строительства 30.06.2025
600 м до моря

Квартиры 1+0(студия), площадь 35 м2 брутто
Квартиры 1+1, площадь 60 м2 брутто
Квартиры 2+1, площадь 72 м2 брутто
Цена 1+0(Студия) от 36.000 евро
Цена 1+1 от 56.000 евро
Цена 2+1 от 70.000 евро

Рассрочка без процентов на 20 месяцев, первый взнос 50%
Цена от застройщика

Особенности квартир:

  • Использовано теплостойкое бимс

  • Умная система лифта

  • Генератор полного цикла

  • Подвесной потолок

  • Оборудованные санузлы

  • Стальная наружная дверь

  • Стеклопакеты на ПВХ окнах

  • Стены покрашены водостойкой краской

  • Сантехника первого класса

  • Душевая кабина первого класса


Инфраструктура комплекса:

  • Открытые бассейны с зонтиками и лежаками

  • Аквапарк

  • Огороженная территория

  • Закрытая и открытая парковки

  • Детские игровые площадки

  • Беседки

  • Басктебольная площадка

  • Фитнес

  • Хамам, сауна

  • Ландшафтный дизайн

  • Огороженная территория

  • Охрана 24/7

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Местонахождение новостройки
Elvanli, Турция
Инфраструктура рядом
Море 600 м
Магазин 100 м
Остановка транспорта 50 м
Школа 1 000 м

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CONCEPT TREND
Elvanli, Турция
от
€36,000
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