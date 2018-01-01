Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция

Boztepe, Турция

от €100,000

Сдача в: 2023

В открытом для ВНЖ районе Окурджалар строится 5ти этажный жилой комплекс на 20 квартир. 150 метров до главной дороги Он находится в 700 метрах от моря. Инфраструктура – Хамам, Фитнес, Сауна, Открытый бассейн, Камелия Технические особенности проекта 1 Все необходимые строительные работы будут проводится в соответствии с положением о муниципальном зонировании и действующим на момент получения разрешения на стрительства законодательством. В случае возникновений изменений, связанных с проектами и статусом зонирования, в проект будут внесены соответствующие изменения. 2 Здание будет построено с использованием железобетонной каркасной системы и материалов, подходящих для сейсмостойкости. 3 Квартиры будут построены с использованием тщательно отобранных и сертифицированных TSE материалов. 4. В квартирах будут заложены трассы для установки кондиционеров. 5. Лифты будут иметь достаточную вместимость, оснащены вентиляцией и внутренней связью, собраны с использованием сертифицированных материалов CE и TSE в соответствии с проектом. 6. Напольное покрытие из керамической или гранитной плитки в зонах общественного пользования (вход в здание, лестничные площадки). Мраморное покрытие ступеней. 7. В соответствии с проектом фасад здания будет частично отделан камнем и покрашен. 8. В каждой квартире будет сделана подводка для подключения стиральной и посудомоечной машинок. 9. В цокольном этаже здания будет организован фитнесс зал, сауна и хамам. 10. В квартирах будет подведено центральное спутниковое ТВ 11. Освещение на лестницах и лестничных площадках будет привязано к сенсорным приборам, реагирующем на движение. 12, В цокольном этаже здания будет сделана гидроизоляция стен Особенности квартир Окна ПВХ с двойными теплоизоляционными стеклопакетами Стальная входная дверь. Межкомнатные двери c покрытием ПВХ или меламином, Напольное покрытие ламинат и керамическая плитка, сертифицированные TSE. Лестницы и балконные перила будут алюминиевыми. Между некоторыми балконными перилами будет вставлено декоративное остекление. Освещение, электрические, телевизионные и телефонные розетки сертифицированные TSE Гостинные с кухней американского плана Ламинатное напольное покрытие Стены- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, керамическое покрытие между кухонными столешницами и встроенными шкафами Потолки- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, декоративные элементы из гипсокартона Корпусная кухонная мебель из ДСП Строительство началось 05,02,2023 Сдача в эксплуатацию 01,12,2023