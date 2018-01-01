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Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция

Toroslar, Турция
от
€62,000
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10
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О комплексе

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, спортивные площадки и т. д.

В комплексе 2 здания с апартаментами с 1 спальней.

Особенности квартир

Характеристика квартир:

  • Подвесной потолок
  • Кухонный гарнитур
  • Шкаф в прихожей
  • Мебель в ванной комнате
  • Стальная усиленная дверь
  • Оконные стеклопакеты
  • Окраска стен водостойкой краской
  • Сантехническая арматура 1-го класса
  • Душевая кабина 1-го класса
Расположение и объекты поблизости

Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.

Местонахождение новостройки
Toroslar, Турция

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Двухкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и спортивными площадками, 1 км до моря и пляжей, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€62,000
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
Комплекс идеально подходит для отдыха круглый год. Есть разные планировки квартир. Территория охраняется со своей открытой и закрытой парковкой. Находится в 12 километрах от центра Алании и в 34 километрах от местного аэропорта Газипаша. Рядом продуктовые магазины, магазины одежды, кафе и рестораны. Выходя из комплекса вы сразу попадаете на красивую набережную вдоль Средиземного моря с беседками и спортивными зонами. Для безопасного прохода к частному пляжу со своим пирсом предусмотрен подземный переход. На пляже кафе, где вы сможете выпить прохладительные напитки и поесть. Комплекс состоящий из 174 квартир, 2 блоков удивит вас своей развитой инфраструктурой и близостью к морю. Для отдыха круглый год имеется открытый и закрытый подогреваемый зимний бассейны, зона СПА с сауной, джакузи, парной и массажными комнатами. Охрана комплекса круглосуточная, есть свой закрытая и открытая парковка, на ресепшене смотритель комплекса поможет вам со всеми вопросами. Для детей на территории есть большая детская площадка, а досуг свой вы сможете провести, играя в мини гольф, баскетбол. Апартаменты 1 + 1 с одной спальней, кухней американского типа, ванной комнатой и балконом: 60 м2. Апартаменты дуплекс 1 + 1: на первом этаже гостиная и кухня, на втором этаже спальня и ванная комната: 45 м2. Апартаменты 2 + 1 с двумя спальнями, гостиной, кухней американского типа, ванной комнатой и балконом: 82-90 м2. Апартаменты пентхаус 2 + 1: на первом этаже 2 спальни, 2 ванные комнаты и балкон, на втором этаже гостиная, кухня и терраса: 105-115 м2. Апартаменты пентхаус 3 + 1: на первом этаже 3 спальни, 2 ванные комнаты и балкон, на втором этаже гостиная, кухня и терраса: 115-165m2.  Все апартаменты продаются с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, светильниками в каждой комнате, готовыми ванными комнатами. Открытый бассейнЗакрытый бассейнТуалеты и душевыеГардеробнаяСаунаФитнесВаннаДжакузиМассажная комнатаПарная комнатаОхрана 7/24УборщикРесепшенДетская площадкаМини-гольфБаскетбольная площадкаКафеБарПодземный переход к морюОткрытая и закрытая парковкаЧастный пляжПирс на пляже.
Жилой комплекс Anka Residence
Жилой комплекс Anka Residence
Boztepe, Турция
от
€100,000
Сдача в: 2023
Агентство: Alanya Property Sales
В открытом для ВНЖ районе Окурджалар строится 5ти этажный жилой комплекс на 20 квартир. 150 метров до главной дороги Он находится в 700 метрах от моря. Инфраструктура – Хамам, Фитнес, Сауна, Открытый бассейн, Камелия Технические особенности проекта 1 Все необходимые строительные работы будут проводится в соответствии с положением о муниципальном зонировании и действующим на момент получения разрешения на стрительства законодательством. В случае возникновений изменений, связанных с проектами и статусом зонирования, в проект будут внесены соответствующие изменения. 2 Здание будет построено с использованием железобетонной каркасной системы и материалов, подходящих для сейсмостойкости. 3  Квартиры будут построены с использованием тщательно отобранных и сертифицированных TSE материалов. 4. В квартирах будут заложены трассы для установки кондиционеров. 5. Лифты будут иметь достаточную вместимость, оснащены вентиляцией и внутренней связью, собраны с использованием сертифицированных материалов CE и TSE в соответствии с проектом. 6. Напольное покрытие из керамической или гранитной плитки в зонах общественного пользования (вход в здание, лестничные площадки). Мраморное покрытие ступеней. 7.  В соответствии с проектом фасад здания будет частично отделан камнем и покрашен. 8. В каждой квартире будет сделана подводка для подключения стиральной и посудомоечной машинок. 9. В цокольном этаже здания будет организован фитнесс зал, сауна и хамам. 10. В квартирах будет подведено центральное спутниковое ТВ 11. Освещение на лестницах и лестничных площадках будет привязано к сенсорным приборам, реагирующем на движение. 12, В цокольном этаже здания  будет сделана гидроизоляция стен Особенности квартир Окна ПВХ с двойными теплоизоляционными стеклопакетами Стальная входная дверь. Межкомнатные двери c покрытием ПВХ или меламином, Напольное покрытие ламинат и керамическая плитка, сертифицированные TSE. Лестницы и балконные перила будут алюминиевыми. Между некоторыми балконными перилами будет вставлено декоративное остекление. Освещение, электрические, телевизионные и телефонные розетки сертифицированные TSE Гостинные с кухней американского плана Ламинатное напольное покрытие Стены- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, керамическое покрытие между кухонными столешницами и встроенными шкафами Потолки- Водоэмульсионная силиконовая пластиковая краска по гипсовой штукатурке, декоративные элементы из гипсокартона Корпусная кухонная мебель из ДСП   Строительство началось 05,02,2023 Сдача в эксплуатацию  01,12,2023  
Жилой комплекс Видовые апартаменты - район Бейликдюзю, Стамбул
Жилой комплекс Видовые апартаменты - район Бейликдюзю, Стамбул
Аванос, Турция
от
€347,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1, 5+2, 6+2. Площадь апартаментов от 96 до 308 квадратных метров. Самый крупный город Турции на берегах Мраморного и Черного морей, и Европе, и в Азии, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории, величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей, поэтому покупая новую квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью, в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокие рентные доходы, в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции с других регионов. 
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