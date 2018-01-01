Студии и двухкомнатные квартиры в новом комплексе с большой инфраструктурой, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция

Проект состоит из 2 блоков, всего 512 квартир. На каждом этаже 5 квартир с одной спальней и 26 квартир-студий.

Жилой комплекс с большой инфраструктурой и различными удобствами, включая бассейн, аквапарк, шаттл, станцию зарядки электромобилей, кафе, прачечную, ресторан A'La Carte, охрану, парикмахерскую, магазин, беседки, зону отдыха для взрослых (бильярд - плейстейшн - кинотеатр) и др.

По запросу, управление комплекса может сдать ваши квартиры в посуточную аренду от вашего имени (в обмен на 30% комиссионных).

Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев.

Подходит под гражданство.

Расположение и объекты поблизости

Проект, состоящий из 2-х блоков, расположен в районе Томюк Эрдемли. Расстояние до моря - 600 м.