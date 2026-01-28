  1. Realting.com
Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.

Эрдемли, Турция
от
$46,077
12
ID: 33251
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Студия в СПА‑комплексе Ilkem Rio 1

Предлагаем к покупке студию на 4‑м этаже в новом жилом комплексе класса люкс Ilkem Rio 1 - со скидкой 10 000 EUR по сравнению с ценой застройщика.

Местоположение и концепция

Комплекс расположен в районе Томюк (Мерсин), всего в 650 метрах от оборудованного пляжа. Проект реализован по модели современного отеля с круглогодичной инфраструктурой, что делает его идеальным вариантом для инвестиционной покупки.

Характеристики комплекса

  • Два 8‑этажных блока на охраняемой территории площадью 6 465 м2
  • 512 квартир с планировками 1+0 и 1+1
  • Окончание строительства: 3‑й квартал 2026 года

Что входит в стоимость квартиры
В цену уже заложен качественный евроремонт и полная комплектация:

  • керамические полы в прихожей, ванной и на балконах
  • ламинат в жилых комнатах
  • встроенная мебель в прихожей
  • кухонный гарнитур из МДФ
  • укомплектованные ванные комнаты
  • потолки из гипсокартона
  • стальная входная дверь
  • телевизионный блок
  • разводка под газовое отопление

Инфраструктура района
Рядом с комплексом развита вся необходимая городская среда:

  • кафе, рестораны, бары
  • магазины и торговые центры
  • больницы и аптеки
  • парки
  • банки
  • остановки общественного транспорта

Доходность и управление
Управляющая компания Missafir (аналог турецкого Airbnb) берёт на себя полное управление арендой:

  • Владелец получает 70 % от дохода
  • Комиссия за управление — 30 %
  • Оценочная доходность: 10% –14 % годовых в евро
  • Средняя суточная цена: от €43 до €97 (в зависимости от сезона)
  • Средняя заполняемость: 65 %
  • Годовой доход: от €9 944 до €13 453
  • Окупаемость инвестиций: ~5 лет (17 %)

Внутренняя инфраструктура комплекса

  • тропический сад и ландшафтный дизайн
  • открытый бассейн
  • детский бассейн
  • ресторан и кафе
  • смотритель и садовник
  • тренажёрный зал
  • сауна и хамам
  • игровая комната
  • кинотеатр
  • зона барбекю
  • детская площадка
  • газовое отопление
  • генератор
  • велопарковка
  • открытая и крытая парковки
  • охрана и видеонаблюдение 24/7

Как узнать больше

Для получения подробной информации о проекте, условиях покупки и инвестиционных перспективах свяжитесь с нами по телефону или напишите нам.

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция
Продуктовые магазины
Транспорт
Досуг

