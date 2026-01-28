Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.

Студия в СПА‑комплексе Ilkem Rio 1

Предлагаем к покупке студию на 4‑м этаже в новом жилом комплексе класса люкс Ilkem Rio 1 - со скидкой 10 000 EUR по сравнению с ценой застройщика.

Местоположение и концепция

Комплекс расположен в районе Томюк (Мерсин), всего в 650 метрах от оборудованного пляжа. Проект реализован по модели современного отеля с круглогодичной инфраструктурой, что делает его идеальным вариантом для инвестиционной покупки.

Характеристики комплекса

Два 8‑этажных блока на охраняемой территории площадью 6 465 м2

512 квартир с планировками 1+0 и 1+1

Окончание строительства: 3‑й квартал 2026 года

Что входит в стоимость квартиры

В цену уже заложен качественный евроремонт и полная комплектация:

керамические полы в прихожей, ванной и на балконах

ламинат в жилых комнатах

встроенная мебель в прихожей

кухонный гарнитур из МДФ

укомплектованные ванные комнаты

потолки из гипсокартона

стальная входная дверь

телевизионный блок

разводка под газовое отопление

Инфраструктура района

Рядом с комплексом развита вся необходимая городская среда:

кафе, рестораны, бары

магазины и торговые центры

больницы и аптеки

парки

банки

остановки общественного транспорта

Доходность и управление

Управляющая компания Missafir (аналог турецкого Airbnb) берёт на себя полное управление арендой:

Владелец получает 70 % от дохода

Комиссия за управление — 30 %

Оценочная доходность: 10% –14 % годовых в евро

Средняя суточная цена: от €43 до €97 (в зависимости от сезона)

Средняя заполняемость: 65 %

Годовой доход: от €9 944 до €13 453

Окупаемость инвестиций: ~5 лет (17 %)

Внутренняя инфраструктура комплекса

тропический сад и ландшафтный дизайн

открытый бассейн

детский бассейн

ресторан и кафе

смотритель и садовник

тренажёрный зал

сауна и хамам

игровая комната

кинотеатр

зона барбекю

детская площадка

газовое отопление

генератор

велопарковка

открытая и крытая парковки

охрана и видеонаблюдение 24/7

Как узнать больше

Для получения подробной информации о проекте, условиях покупки и инвестиционных перспективах свяжитесь с нами по телефону или напишите нам.