Жилой комплекс Студия в СПА комплекс Ilkem Rio 1 - Mersin | Tomyuk.

Студия в СПА‑комплексе Ilkem Rio 1
Предлагаем к покупке студию на 4‑м этаже в новом жилом комплексе класса люкс Ilkem Rio 1 - со скидкой 10 000 EUR по сравнению с ценой застройщика.
Местоположение и концепция
Комплекс расположен в районе Томюк (Мерсин), всего в 650 метрах от оборудованного пляжа. Проект реализован по модели современного отеля с круглогодичной инфраструктурой, что делает его идеальным вариантом для инвестиционной покупки.
Характеристики комплекса
- Два 8‑этажных блока на охраняемой территории площадью 6 465 м2
- 512 квартир с планировками 1+0 и 1+1
- Окончание строительства: 3‑й квартал 2026 года
Что входит в стоимость квартиры
В цену уже заложен качественный евроремонт и полная комплектация:
- керамические полы в прихожей, ванной и на балконах
- ламинат в жилых комнатах
- встроенная мебель в прихожей
- кухонный гарнитур из МДФ
- укомплектованные ванные комнаты
- потолки из гипсокартона
- стальная входная дверь
- телевизионный блок
- разводка под газовое отопление
Инфраструктура района
Рядом с комплексом развита вся необходимая городская среда:
- кафе, рестораны, бары
- магазины и торговые центры
- больницы и аптеки
- парки
- банки
- остановки общественного транспорта
Доходность и управление
Управляющая компания Missafir (аналог турецкого Airbnb) берёт на себя полное управление арендой:
- Владелец получает 70 % от дохода
- Комиссия за управление — 30 %
- Оценочная доходность: 10% –14 % годовых в евро
- Средняя суточная цена: от €43 до €97 (в зависимости от сезона)
- Средняя заполняемость: 65 %
- Годовой доход: от €9 944 до €13 453
- Окупаемость инвестиций: ~5 лет (17 %)
Внутренняя инфраструктура комплекса
- тропический сад и ландшафтный дизайн
- открытый бассейн
- детский бассейн
- ресторан и кафе
- смотритель и садовник
- тренажёрный зал
- сауна и хамам
- игровая комната
- кинотеатр
- зона барбекю
- детская площадка
- газовое отопление
- генератор
- велопарковка
- открытая и крытая парковки
- охрана и видеонаблюдение 24/7
Как узнать больше
Для получения подробной информации о проекте, условиях покупки и инвестиционных перспективах свяжитесь с нами по телефону или напишите нам.