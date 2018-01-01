SUN MARİA HOLİDAY

Новостройка в Мерсине, Чешмели
Новый комплекс в 300 метрах от моря
Квартиры 1+1
Один блок
Этажность 11
Площадь 1+1 69, 74 м2 брутто
Вид на море и сады
Окончание строительства - июль 2024
Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства
Особенности квартир:
Система отопления и природного газа (перспектива газификации района)
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район БейликдюзюВ жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 93 до 135 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
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ROYAL GARDEN расположен в прекрасном районе города Аланья - Кестель.
Комплекс привлекает своим архитектурным дизайном и современной инфраструктурой. Общая площадь комплекса - 3090 кв.м. Комплекс состоит из двух блоков. Расстояние до моря -1600 метров.
В комплексе представлены квартиры дуплекс с террасой, с современными планировками и различными вариантами. Площадью от 92 кв.м. до 151 кв.м. Начиная от квартир 1+1 дуплекс и заканчивая планировкой 4+1 дуплекс.
Инфраструктура:
- Открытый бассейн;
- Беседки для отдыха;
- Кинотеатр;
- Паровая комната;
- Парковка;
- Сауна;
- Открытая и закрытая детская площадка;
- Фитнесс зал.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас БЕСПЛАТНО! Предоставим варианты планировок!
Жилой комплекс с панорамными видами на природу. Состоит из 27 квартир с различными планировками:
Апартаменты с 1 спальней — 13 шт
Апартаменты с 2 спальнями — 9 шт
Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями — 1 шт
Дуплекс-апартаменты с 3 спальнями — 4 шт
Первоначальный взнос — 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: теннисный стол, конференц-зал, генератор, беседка.
Расположение и объекты поблизости
Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Аланьи. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым кислородом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть 5 больниц и поликлиник, 7 аптек, 4 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Проект находится в центре Авсаллара, в 25 км от центра Аланьи и в 1600 от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.