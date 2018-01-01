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SUN MARİA HOLİDAY

Картал, Турция
от
€55,732
;
13
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Новостройка в Мерсине, Чешмели
Новый комплекс в 300 метрах от моря
Квартиры 1+1
Один блок
Этажность 11
Площадь 1+1 69, 74 м2 брутто
Вид на море и сады
Окончание строительства - июль 2024
Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства

Особенности квартир:

  • Система отопления и природного газа (перспектива газификации района)

  • Генератор

  • Водо - и теплоизоляция крыш

  • Видеодомофон

  • Видео наблюдение

  • Кухонные шкафы

  • Шкафы для ванной комнаты

  • Гранитная кухонная стола

  • Окна ПВХ

  • Импортированная краска на основе силиконовых

  • Смесители в ванной комнате 1 -го класса

  • Шкаф для душа 1 -го класса

  • Паркет напольный 8 мм

  • Металлические перила

  • Предустановка кондиционирования воздуха

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн

  • Открытая парковка

  • Детская игровая площадка

  • Баскетбольное поле

  • Беседка

  • Область барбекю

  • Хамам

  • Сауна

  • Фитнес

  • Настольный теннис


Инфрвструктура рядом:

  • Набережная с освещением в темное время суток

  • Рестораны, кафе, бары

  • Магазины, супермаркеты

  • Школа, Лицей, детский сад

  • Банкоматы

  • Аптеки, поликлиника, стоматология

  • Пекарня

  • Автобусные остановки

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
11
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 69.0
Цена за м², EUR 854
Цена квартиры, EUR 59 000
Местонахождение новостройки
Картал, Турция
Инфраструктура рядом
Море 200 м
Магазин 100 м
Магазин 100 м
Остановка транспорта 500 м
Школа 1 500 м

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SUN MARİA HOLİDAY
Картал, Турция
от
€55,732
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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