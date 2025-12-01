CONCEPT OASİS

Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин
Окончание строительства: 30/12/2025
Квартиры 1+0, площадь 32 м2, 1+1, площадь 47м2
Цена 1+0 от 36000 евро, 1+1 от 49000 евро
Рассрочка без процентов до 30.06.2025 г., первый взнос 50%
Цена от застройщика
При покупке вы получаете постпродажный сервис бесплатно!!!
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ОПИСАНИЕ КВАРТИРЫ
Керамика в мокрых зонах и на балконе
Ламинат в комнатах
Шкаф в прихожей
Кухонный гарнитур из МДФ
В ванных комнатах: душевая кабина, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы
Почему это свойство؟
Квартиры на продажу в Стамбуле Kucukcekmece рядом с скоростными транспортными станциями.
Он находится всего в нескольких шагах от известных образовательных и медицинских центров в регионе.
Это многообещающая возможность в одном из самых значительных инвестиционных районов города на двух континентах.
Он имеет просторные жилые помещения с горизонтальной архитектурой, которая соответствует семейному образу жизни.
Он имеет просторные зеленые сады и интегрированные социальные объекты, которые дают роскошь проживания.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 120 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
Главной особенностью проекта является его удобное месторасположение, всего в 50 метрах от Средиземного моря, что делает его еще более ликвидным на рынке недвижимости. Этот новый жилой комплекс будет построен на земельном участке площадью 10.000 м2, на которой будут располагаться 3 жилых 12 этажных блока с 337 роскошными апартаментами. Также для максимального комфорта будущих жителей будет предусмотрена богатая социальная инфраструктура и собственный пляж с бесплатными шезлонгами и зонтиками. • 1+1 (57-60 М2) • 2+1 (от 88 М2) • Пентхаусы Подземный переход на пляж Собственный пляж с бесплатными шезлонгами и зонтиками Открытый бассейн с большим аквапарком Крытый бассейн с подогревом и мини аквапарк Сауна Турецкий хамам Римская парная Массажные комнаты Комната отдыха Спортзал Игровая комната (бильярд, настольный теннис) Детская игровая комната Бизнес-комната для проведения презентаций Ресепшен 24/7 Ресторан Лобби бар Зона для барбекю Детская игровая площадка Теннисный корт Баскетбольная площадка Гольф площадка Подземная парковка Открытая парковка Электрогенератор Wi-Fi в общественных местах Охрана 25/7 и видеонаблюдение Передвижение в гольф-карах по территории комплекса Теннисный корт Баскетбольная площадка Беседки и зона барбекю Действует беспроцентная рассрочка до окончания строительства комплекса с первоначальным взносом 30%. Квартиры на этапе котлована считаются более привлекательными с точки зрения цены — они дешевле готового жилья. По оценкам экспертов, разница в цене может достигать от 10% до 50% Начало строительства: 15.05.2021Завершение строительства: 23.03.2023