CONCEPT OASİS

Махмутлар центр, Турция

от €183,000

Главной особенностью проекта является его удобное месторасположение, всего в 50 метрах от Средиземного моря, что делает его еще более ликвидным на рынке недвижимости. Этот новый жилой комплекс будет построен на земельном участке площадью 10.000 м2, на которой будут располагаться 3 жилых 12 этажных блока с 337 роскошными апартаментами. Также для максимального комфорта будущих жителей будет предусмотрена богатая социальная инфраструктура и собственный пляж с бесплатными шезлонгами и зонтиками. • 1+1 (57-60 М2) • 2+1 (от 88 М2) • Пентхаусы Подземный переход на пляж Собственный пляж с бесплатными шезлонгами и зонтиками Открытый бассейн с большим аквапарком Крытый бассейн с подогревом и мини аквапарк Сауна Турецкий хамам Римская парная Массажные комнаты Комната отдыха Спортзал Игровая комната (бильярд, настольный теннис) Детская игровая комната Бизнес-комната для проведения презентаций Ресепшен 24/7 Ресторан Лобби бар Зона для барбекю Детская игровая площадка Теннисный корт Баскетбольная площадка Гольф площадка Подземная парковка Открытая парковка Электрогенератор Wi-Fi в общественных местах Охрана 25/7 и видеонаблюдение Передвижение в гольф-карах по территории комплекса Теннисный корт Баскетбольная площадка Беседки и зона барбекю Действует беспроцентная рассрочка до окончания строительства комплекса с первоначальным взносом 30%. Квартиры на этапе котлована считаются более привлекательными с точки зрения цены — они дешевле готового жилья. По оценкам экспертов, разница в цене может достигать от 10% до 50% Начало строительства: 15.05.2021Завершение строительства: 23.03.2023