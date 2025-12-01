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CONCEPT OASİS

Мерсин, Турция
от
€36,000
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20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Комплекс состоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до моря Турция, Мерсин
Окончание строительства: 30/12/2025
Квартиры 1+0, площадь 32 м2, 1+1, площадь 47м2
Цена 1+0 от 36000 евро, 1+1 от 49000 евро
Рассрочка без процентов до 30.06.2025 г., первый взнос 50%
Цена от застройщика
При покупке вы получаете постпродажный сервис бесплатно!!!
Запросить прайс лист можно написав в личные сообщения или по ватсап

ОПИСАНИЕ КВАРТИРЫ

  • Керамика в мокрых зонах и на балконе

  • Ламинат в комнатах

  • Шкаф в прихожей

  • Кухонный гарнитур из МДФ

  • В ванных комнатах: душевая кабина, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы

  • Выводы под кондиционеры во всех комнатах

  • Потолки из гипсокартона

  • Cтальная входная дверь

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА

  • БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

  • ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН

  • ХАМАМ

  • САУНА

  • АКВАПАРК              

  • ЗОНА БАРБЕКЮ        

  • ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

  • ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА

  • ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ

  • ГЕНЕРАТОР

  • БЕСЕДКИ

  • ОХРАНА 24/7

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
13
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 47.0
Цена за м², EUR 1 049
Цена квартиры, EUR 49 000
Квартиры Студия
Площадь, м² 32.0
Цена за м², EUR 1 132
Цена квартиры, EUR 36 000
Местонахождение новостройки
Мерсин, Турция
Инфраструктура рядом
Магазин 100 м
Море 300 м
Школа 1 500 м
Остановка транспорта 200 м

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CONCEPT OASİS
Мерсин, Турция
от
€36,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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