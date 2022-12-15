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Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция

Erdemli, Турция
от
€68,000
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7
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О комплексе

Проект состоит из 2 блоков, с двухкомнатными квартирами.

Жилой комплекс с различными удобствами и зонами отдыха.

Возможна 50% предоплата и рассрочка на 12 месяцев.

Расположение и объекты поблизости

Находится в районе Эрдемли, 600 метров до моря.

Местонахождение новостройки
Erdemli, Турция

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Просторные двухкомнатные апартаменты в новом комплексе, 600 метров до моря, Эрдемли, Мерсин, Турция
Erdemli, Турция
от
€68,000
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