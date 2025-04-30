Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM

Lavinya Premium (г.Мерсин/Эрдемли, район Томюк)

100 метров от моря!!!

Цена: от 73 000 евро. Первоначальный взнос: 50%, далее рассрочка до июня 2024г.

Срок сдачи: декабрь 2024

Квартиры 1+1 (брутто 70-75 кв.м.)

Квартиры 2+1 (брутто 100-108 кв.м.)

Квартиры 3+1 (брутто 160 кв.м.)

Также представлены квартиры 1+1 дуплексы, а также квартиры 1+1 и 2+1 с террасами.



Внешняя инфраструктура: баскетбольная,теннисная и детская площадки, бассейн с аквапарком, кафетерий, парковка, зона барбекю, генератор, беседки, прогулочные дорожки, велопарковка,

Внутренняя инфраструктура: хамам, сауна, крытый бассейн, тренажерный зал, кинотеатр.

Примечание: от моря 100м, керамические полы в прихожей, ванной и на балконах, ламинат в комнатах, шкаф в прихожей, кухонный гарнитур из мдф, в ванной комнате (душевая кабинка, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы, выводы под кондиционеры, гипсокартонные потолки, стальная дверь, панорамные окна в пол из алюминия, противопожарная система, охрана 24/7, видеонаблюдение.



Строительная компания ALIOĞLU INŞAAT начала свою деятельность в 1998 году. Строим дома в г.Мерсин

Опыт работы:

- тысячи построенных и проданных квартир

- за 2022 год запущено строительство более 800 квартир

Мы гарантируем:

лучшее качество

сдачу объектов в срок

беспроцентную рассрочку до 2 лет

полное сопровождение сделки от консультации до получения ТАПУ

гарантийный срок после сдачи дома 2 года

бесплатный осмотр наших объектов

Счастливыми обладателями наших квартир стали жители со всего мира: Россия, Турция, Казахстан, Украина, Беларусь, Канада, США, Великобритания и т.д.