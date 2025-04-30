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Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM

Эрдемли, Турция
от
$83,374
BTC
0.9917180
ETH
51.9801785
USDT
82 430.6511970
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 4619
ID новостройки на Realting
In CRM: 50
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Эрдемли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Lavinya Premium (г.Мерсин/Эрдемли, район Томюк)

100 метров от моря!!!

Цена: от 73 000 евро. Первоначальный взнос: 50%, далее рассрочка до июня 2024г.
Срок сдачи: декабрь 2024
Квартиры 1+1 (брутто 70-75 кв.м.)
Квартиры 2+1 (брутто 100-108 кв.м.)
Квартиры 3+1 (брутто 160 кв.м.)
Также представлены квартиры 1+1 дуплексы, а также квартиры 1+1 и 2+1 с террасами.

Внешняя инфраструктура: баскетбольная,теннисная и детская площадки, бассейн с аквапарком, кафетерий, парковка, зона барбекю, генератор, беседки, прогулочные дорожки, велопарковка,
Внутренняя инфраструктура: хамам, сауна, крытый бассейн, тренажерный зал, кинотеатр.
Примечание: от моря 100м, керамические полы в прихожей, ванной и на балконах, ламинат в комнатах, шкаф в прихожей, кухонный гарнитур из мдф, в ванной комнате (душевая кабинка, раковина, керамическое покрытие пола и стен, осветительные приборы, выводы под кондиционеры, гипсокартонные потолки, стальная дверь, панорамные окна в пол из алюминия, противопожарная система, охрана 24/7, видеонаблюдение.


Строительная компания ALIOĞLU INŞAAT начала свою деятельность в 1998 году. Строим дома в г.Мерсин

Опыт работы:

- тысячи построенных и проданных квартир

- за 2022 год запущено строительство более 800 квартир

Мы гарантируем:

  • лучшее качество
  • сдачу объектов в срок
  • беспроцентную рассрочку до 2 лет
  • полное сопровождение сделки от консультации до получения ТАПУ
  • гарантийный срок после сдачи дома 2 года
  • бесплатный осмотр наших объектов

Счастливыми обладателями наших квартир стали жители со всего мира: Россия, Турция, Казахстан, Украина, Беларусь, Канада, США, Великобритания и т.д.

 

Местонахождение на карте

Эрдемли, Турция

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Жилой комплекс LAVİNYA PREMİUM
Эрдемли, Турция
от
$83,374
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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