  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция

Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция

Toroslar, Турция
от
€79,000
;
11
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн, беседки, аквапарк, баскетбольная площадка, футбольное поле, сауна и т. д. На территории комплекса также есть пирс.

В комплексе 3 здания с апартаментами с 2–3 спальнями.

Особенности квартир

Характеристика квартир:

  • Подвесной потолок
  • Кухонный гарнитур
  • Шкаф в прихожей
  • Мебель в ванной комнате
  • Стальная усиленная дверь
  • Оконные стеклопакеты
  • Окраска стен водостойкой краской
  • Сантехническая арматура 1-го класса
  • Душевая кабина 1-го класса
Расположение и объекты поблизости

Мерсин — это крупный областной центр, расположенный на юго-востоке Турции, на берегу Средиземного моря, 11-й по численности населения в Турции (около 2 млн. человек). Является промышленным центром и крупнейшим прибрежным городом Турции, с протяжённостью береговой линии в 321 км. Сочетает в себе прекрасные места для пляжного отдыха и погружения в гармонию с природой.

Местонахождение новостройки
Toroslar, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Residential Project İn İzmir-Menemen
Ulukent, Турция
от
€161,000
Жилой квартал Продажа квартир в Алании в течение двух лет срок оплаты
Махмутлар центр, Турция
от
€115,500
Жилой комплекс Апартаменты на побережье Средиземного моря
Махмутлар центр, Турция
от
€130,000
Жилой комплекс Престижная резиденция с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Коджаэли, Турция
Ataevler Mahallesi, Турция
от
€178,845
Жилой комплекс PANORAMA ICON
Мерсин, Турция
от
€95,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс с бассейном, аквапарком, площадками для отдыха, 200 метров до моря, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€79,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Жилой квартал Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак
Махмутлар центр, Турция
от
€186,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Роскошный меблированный пентхаус в Алании Каргыджак 
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Мраморноморский регион, Турция
от
€926,000
Сдача в: 2023
Агентство: EOS Turkey Property
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в самом центре Алании
Алания, Турция
от
€182,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры 1+1 в центре Алании.Площадь апартаментов 48 квадратных метров. Расстояние до моря 650 метров.Современное новое жилье в центре Аланьи - самая престижная недвижимость на курорте. Основу жилого фонда центральных микрорайонов составляют отели и простые турецкие дома. А квартиры в новостройках курортного типа в центре Аланьи продаются, как правило, еще до сдачи дома в эксплуатацию. Готовые квартиры в новых домах всегда ценятся и их мало. Редкий вариант недвижимости, когда идеально все - и место, и пляж, и выбор развлечений вокруг. Центр Аланьи находится в той части, где полуостров опоясывает знаменитая крепость. К западу тянется популярный пляж Клеопатры, также называют и район около него, а к востоку — широкий пляж Кейкубата в самом центре города. Улочки усыпаны многочисленными магазинами и другой коммерцией. Здесь можно найти все для жизни и отдыха. Аланья многонациональная, и у центра города свой особенный шарм, это светский турецкий город. Престиж курорта растет с каждым годом. 
Realting.com
Перейти