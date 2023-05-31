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ROYAL PREMIUM

Sariyar, Турция
от
€79,000
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10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Современный комплекс с квартирами 2+1 и 3+1 в районе Чешмели с инфраструктурой отеля!

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн, аквапарк

  • Открытая парковка 

  • Детская игровая площадка

  • Беседки

  • Баскетбольная площадка

  • Беседки

  • Футбольное поле

  • Площадка для барбекю 

  • сауна

  • фитнес

 

Характеристика квартир:

  • Подвесной потолок

  • Кухонный гарнитур

  • Шкаф в прихожей

  • Мебель в ванной комнате

  • Стальная усиленная дверь

  • Окна ПВХ

  • Окраска стен акриловой краской

  • Сантехническая арматура 1-го класса

  • Душевая кабина 1-го класса

 

Начало строительства: 31.05.2023

Окончание строительства: 31.05.2025

Расстояние до моря: 200 метров

Рассрочка беспроцентная до конца строительства при первом платеже 50%

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 70.0 – 94.0
Цена за м², EUR 999 – 1 065
Цена квартиры, EUR 79 000 – 94 000
Местонахождение новостройки
Sariyar, Турция
Инфраструктура рядом
Море 200 м
Магазин 100 м
Школа 1 500 м
Остановка транспорта 200 м

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ROYAL PREMIUM
Sariyar, Турция
от
€79,000
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