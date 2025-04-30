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Жилой комплекс CONCEPT

Акдениз, Турция
от
$83,374
BTC
0.9917180
ETH
51.9801785
USDT
82 430.6511970
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Жилой комплекс CONCEPT
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 4689
ID новостройки на Realting
In CRM: 55
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Акдениз
  • Город
    Мерсин

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

О комплексе

Новый комплекс в Мерсине, Тедже
Расположен в 600 метрах от моря
Квартиры 1+1 и 2+1, коммерческие площади
Три блока
Этажность 14
Площадь 1+1 - 62 м2 брутто
Площадь 2+1 - 100 м2 брутто
Есть планировки квартир 2+1 100 м2 + терраса 76,5 м2
Подходит для получения Вида на жительство
Начало строительства : 30.12.2022.
Окончание строительства - 30.12.2024

Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства
Квартиры 1+1 от 73.000 евро
Квартиры 2+1 от 98.000 евро Общие особенности: Напольное газовое отопление
Встроенная мебель
Каменная столешница на кухне
Разводка под кондиционеры
Двойные стеклопакеты ПВХ
Сан.узлы в плитке
Вся сан.техника 1-го класса
Пол в жилых зонах – ламинат
Стальная наружная дверь
Подвесной потолок
Умная лифтовая система Инфраструктура комплекса: Охрана, видеонаблюдение
Парковка
Генератор
Хамам, сауна
Открытые бассейны
Аквапарк
Фитнес-зал
Детская игровая площадка
Баскетбольная площадка
Зона барбекю
Ландшафтный дизайн

Местонахождение на карте

Акдениз, Турция

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Жилой комплекс CONCEPT
Акдениз, Турция
от
$83,374
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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