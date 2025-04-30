Жилой комплекс CONCEPT

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Новый комплекс в Мерсине, Тедже
Расположен в 600 метрах от моря
Квартиры 1+1 и 2+1, коммерческие площади
Три блока
Этажность 14
Площадь 1+1 - 62 м2 брутто
Площадь 2+1 - 100 м2 брутто
Есть планировки квартир 2+1 100 м2 + терраса 76,5 м2
Подходит для получения Вида на жительство
Начало строительства : 30.12.2022.
Окончание строительства - 30.12.2024
Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства
Квартиры 1+1 от 73.000 евро
Квартиры 2+1 от 98.000 евро
Общие особенности:
Напольное газовое отопление
Встроенная мебель
Каменная столешница на кухне
Разводка под кондиционеры
Двойные стеклопакеты ПВХ
Сан.узлы в плитке
Вся сан.техника 1-го класса
Пол в жилых зонах – ламинат
Стальная наружная дверь
Подвесной потолок
Умная лифтовая система
Инфраструктура комплекса:
Охрана, видеонаблюдение
Парковка
Генератор
Хамам, сауна
Открытые бассейны
Аквапарк
Фитнес-зал
Детская игровая площадка
Баскетбольная площадка
Зона барбекю
Ландшафтный дизайн
Местонахождение на карте
Акдениз, Турция
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В проекте жилой комплекс с различными апартаментами и зонами отдыха: плавательный бассейн с аквапарком, беседки, баскетбольная площадка, хамам, сауна и т.д.
В комплексе 3 здания с апартаментами с 1-2 спальнями.
Особенности квартир
Подвесной потолок
Кухонный гарнитур
Шкаф в прихожей
Мебель …
Почему это свойство؟
Это ослепительно, удивительно, редко и ценно, и это будет первый выбор для инвесторов, привыкших побеждать.
Его ценная позиция отмечена низкими предложениями на данный момент, поскольку бренд и мощный разработчик пересекаются одновременно.
Его близость предоставляет воз…
Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с красивыми террасами и видом на лес.
Резиденция располагает открытыми спортивными площадками, бассейном с подогревом, ухоженными садами, круглосуточной охраной, подземным гаражом, хамамом и сауной, тренажерным залом.
окончание строительства -…