Жилой комплекс CONCEPT

Новый комплекс в Мерсине, Тедже

Расположен в 600 метрах от моря

Квартиры 1+1 и 2+1, коммерческие площади

Три блока

Этажность 14

Площадь 1+1 - 62 м2 брутто

Площадь 2+1 - 100 м2 брутто

Есть планировки квартир 2+1 100 м2 + терраса 76,5 м2

Подходит для получения Вида на жительство

Начало строительства : 30.12.2022.

Окончание строительства - 30.12.2024



Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства

Квартиры 1+1 от 73.000 евро

Квартиры 2+1 от 98.000 евро Общие особенности: Напольное газовое отопление

Встроенная мебель

Каменная столешница на кухне

Разводка под кондиционеры

Двойные стеклопакеты ПВХ

Сан.узлы в плитке

Вся сан.техника 1-го класса

Пол в жилых зонах – ламинат

Стальная наружная дверь

Подвесной потолок

Умная лифтовая система Инфраструктура комплекса: Охрана, видеонаблюдение

Парковка

Генератор

Хамам, сауна

Открытые бассейны

Аквапарк

Фитнес-зал

Детская игровая площадка

Баскетбольная площадка

Зона барбекю

Ландшафтный дизайн