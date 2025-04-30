Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA

Новостройка в Мерсине, Мезитли

Два блока на 14 этажей

Квартиры 1+1 и 2+1

Площади 1+1 - 58 м2 брутто

Площади 2+1 - 70 м2 брутто

Начала строительства - 30.01.2023

Окончание строительства - 30.12.2024

Расстояние до моря - 1300 метров

Цена 1+1 от 55.000 евро

Цена 2+1 от 80.000 евро

50% первый платеж, рассрочка 18 месяцев

Комиссия агентства включена Общие характеристики: Разводка под кондиционеры

Разводка под газовое отопление

Используется термостойкая пемза

Умная лифтовая система

Генератор полного цикла Характеристики квартиры: Подвесной потолок

Кухонный гарнитур с каменной столешницей

Шкаф в прихожей

Шкаф в гардеробной

Шкафчики для ванной

Стальная наружная дверь

Двойные стекла пвх

Стены окрашены водостойкой краской

В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина керамическое покрытие стен

Душевая кабина 1-го класса Инфраструктура комплекса: Фитнес зал

Аквапарк

Зона барбекю

Генератор

Беседки

Два хамама

Две сауны

Охрана 24/7

Видеонаблюдение

Дорожки для прогулок

Открытый бассейн

Открытая парковка

Баскетбольная площадка

Детская площадка открытая

Парковка для велосипедов