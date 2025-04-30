Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA

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Новостройка в Мерсине, Мезитли
Два блока на 14 этажей
Квартиры 1+1 и 2+1
Площади 1+1 - 58 м2 брутто
Площади 2+1 - 70 м2 брутто
Начала строительства - 30.01.2023
Окончание строительства - 30.12.2024
Расстояние до моря - 1300 метров
Цена 1+1 от 55.000 евро
Цена 2+1 от 80.000 евро
50% первый платеж, рассрочка 18 месяцев
Комиссия агентства включена
Общие характеристики:
Разводка под кондиционеры
Разводка под газовое отопление
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Генератор полного цикла
Характеристики квартиры:
Подвесной потолок
Кухонный гарнитур с каменной столешницей
Шкаф в прихожей
Шкаф в гардеробной
Шкафчики для ванной
Стальная наружная дверь
Двойные стекла пвх
Стены окрашены водостойкой краской
В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина керамическое покрытие стен
Душевая кабина 1-го класса
Инфраструктура комплекса:
Фитнес зал
Аквапарк
Зона барбекю
Генератор
Беседки
Два хамама
Две сауны
Охрана 24/7
Видеонаблюдение
Дорожки для прогулок
Открытый бассейн
Открытая парковка
Баскетбольная площадка
Детская площадка открытая
Парковка для велосипедов
Местонахождение на карте
Мезитли, Турция
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Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз.
Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума.
Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной.
У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален.
Пр…
Предлагаются просторные апартаменты с живописным видом, террасами и французскими балконами.
Малоэтажная резиденция располагает большим парком с прудами и водопадами, детскими площадками, спорткомплексом, кафе, крытыми и открытыми бассейнами.
Окончание строительства - май 2024 года.
Преимуще…
Предлагаются меблированные апартаменты с помещениями для хранения, балконами и видом на город.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, рестораном, тренажерным залом, зонами отдыха, конференц-залами и залами для мероприятий.
Окончание строительства - июль 2023 года.
Удобства и оснащен…