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Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA

Мезитли, Турция
от
$62,816
BTC
0.7471848
ETH
39.1631481
USDT
62 105.2850130
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 4654
ID новостройки на Realting
In CRM: 52
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Мезитли

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Каркасно-блочный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

О комплексе

Новостройка в Мерсине, Мезитли
Два блока на 14 этажей
Квартиры 1+1 и 2+1
Площади 1+1 - 58 м2 брутто
Площади 2+1 - 70 м2 брутто
Начала строительства - 30.01.2023
Окончание строительства - 30.12.2024
Расстояние до моря - 1300 метров
Цена 1+1 от 55.000 евро
Цена 2+1 от 80.000 евро
50% первый платеж, рассрочка 18 месяцев
Комиссия агентства включена Общие характеристики: Разводка под кондиционеры
Разводка под газовое отопление
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Генератор полного цикла Характеристики квартиры: Подвесной потолок
Кухонный гарнитур с каменной столешницей
Шкаф в прихожей
Шкаф в гардеробной
Шкафчики для ванной
Стальная наружная дверь
Двойные стекла пвх
Стены окрашены водостойкой краской
В ванных комнатах будут душевые кабины, раковина керамическое покрытие стен
Душевая кабина 1-го класса Инфраструктура комплекса: Фитнес зал
Аквапарк
Зона барбекю
Генератор
Беседки
Два хамама
Две сауны
Охрана 24/7
Видеонаблюдение
Дорожки для прогулок
Открытый бассейн
Открытая парковка
Баскетбольная площадка
Детская площадка открытая
Парковка для велосипедов

Местонахождение на карте

Мезитли, Турция

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Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Мезитли, Турция
от
$62,816
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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